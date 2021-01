Mennyire biztonságos a SZÉP kártya egyenleg lekérdezés?

Mint ahogy a bankszámla esetében, a SZÉP kártya egyenleg lekérdezésénél is fontos, hogy az adataink biztonságban legyenek. Persze ebben az esetben sokkal kisebb összegről van szó, mint egy bankszámla esetében, de akkor sem örülnénk neki, ha ennek az összegnek is lába kelne, csak mert nem voltunk eléggé elővigyázatosak. Mivel a bankok rendszereire is Európai Uniós szabályozások vonatkoznak, biztosak lehetünk benne, hogy a SZÉP kártya egyenleg lekérdezés módjai is biztonságosak lesznek.

A pénzintézetek az ügyfelek adatainak adataira, és bankszámláira, ideértve a SZÉP kártya számlát is. Persze a SZÉP kártya esetében nem elvárás a többszintű, minimum két külön kódolási móddal történő azonosítás, de a rendszer ennek ellenére biztonságosnak mondható. De lássuk is, hogy milyen módon lehet a SZÉP kártya egyenlegünket lekérdezni, és mitől is lesz biztonságos ez a módszer.

Milyen módjai vannak a SZÉP kártya egyenlege ellenőrzésére?

Az egyenleg lekérdezésének módja attól függ, hogy milyen bank bocsátotta ki a SZÉP kártyánkat. Az egyes pénzintézetek között ugyanis van némi eltérés, már ami az egyenleglekérdezés módjaira vonatkozik. A K&H Bank például csak online lehetőséget nyújt az ügyelek számára a K&H Széchenyi Kártyarendszer Munkavállalói felületén keresztül. Az OTP Bank és az MKB Bank esetén már telefonos egyenleg lekérdezésre is van lehetőség, mivel mindkét bank rendelkezik egy úgynevezett SZÉP vonallal.

Emellett ha POS terminálon történik a fizetés, akkor a fizetési bizonylaton is feltüntetésre kerül az alszámla egyenlege. Az OTP Bank ezen túl még mobil alkalmazást is rendelkezésre bocsájt az ügyfelei számára a SZÉP kártyához. Bármelyik módszerről is van szó, a belépéshez egyedi azonosító vagy személyes azonosítás szükséges. Hogy a saját SZÉP kártyánk esetében milyen módszerek vannak, arról a kártya kézhez kapásakor kapunk egy tájékoztatót, de például több pénzügyekkel foglalkozó oldal, mint a Hitelmindenkinek is foglalkozik a témával.

Mire figyeljünk az egyenleg lekérdezésekor?

Általában nem jellemző a SZÉP kártya egyenleg feltörése, ám erre is van példa. Ha valaki eltulajdonítja a kártyának, akkor nem árt tudni, mekkora összeg is szedhető le a kártyáról. Ahhoz, hogy ez semmi esetre se történhessen meg pár dolgot érdemes betartani. A kártyánkhoz tartozó azonosítót sose tartsuk a kártya mellett, ahogy a bankkártyánkat sem a PIN kódja mellett tároljuk. A személyes iratainktól is érdemes külön tartani, hiszen ha valaki megszerzi az adatainkat, akkor a telefonos egyenleglekérdezést könnyebben meg fogja tudni valósítani.

Az online egyenleg lekérdezés esetén ugyanazokat a szempontokat célszerű szem előtt tartani, mint a netbankos felületünk használata esetében. Nyilvános gépeken ne kérdezzük le az egyenlegünket, de ha mégis így teszünk, a folyamat végeztével mindenképp lépjünk ki, az adatainkat pedig semmi esete se mentsük el. Mivel a PIN kódok nyilvánosak, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb elfogadóhely a kártya birtokost sem azonosítja, mindenképp figyeljünk rá, hogy a kártyánk ne kerüljön idegen kezébe, és az egyenleg lekérdezéshez szükséges adatokhoz se férjen hozzá más.

Az egyenleg lekérdezés biztonságos, de a kártyahasználat is?

A SZÉP kártya használat már egy érdekesebb kérdés, ha a biztonságról van szó. Ahogy már említésre került, sok esetben az elfogadóhelyek nem azonosítják a kártya birtokosát, így ha csak nem ellenkező nemű használja a kártyánkat, az elfogadóhelynek talán fel sem tűnik, hogy más használja a kártyát, és nem a tulajdonos. Emiatt érdemes csak akkor magunkkal vinni a SZÉP kártyát, ha valóban használni is fogjuk. Maga a használat igazából biztonságosnak mondható. A statisztikák szerint elenyésző a SZÉP kártyák feltörésének a száma.

Az online használatra is vonatkozik ez. A visszaélések száma azonban ennél jóval magasabb. Az eltulajdonított kártyákkal sokszor fizetnek online, ráadásul, mivel a tulajdonos nem kap SMS értesítést, ezekről a visszaélésekről azonnal nem is szereznek tudomást. A SZÉP kártya egyenleg lekérdezések esetén is alacsony a visszaélések száma, ám ennek ellenére célszerű óvatosnak lenni.