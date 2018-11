Megújul a zalalövői hivatal épülete

Nemcsak esztétikusabb megjelenésű, de költséghatékonyabb is lesz a jelenleg is zajló felújítását követően a zalalövői közös önkormányzati hivatal épülete. Az energiaköltség a töredékére esik vissza, ami jelentős terheket vesz le a fenntartó önkormányzatok válláról.

Mindezt Pintér Antal polgármester mondta a beruházás kapcsán. Lapunkban korábban már többször írtunk arról, hogy a város önkormányzata – mint tulajdonos – sikeres pályázatot nyújtott be a közös önkormányzati hivatal épületének energiaracionalizálására és felújítására. A munkálatok ez év második felében kezdődtek, azóta megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület külső hőszigetelése s ehhez kapcsolódóan a vakolat felújítása, illetve színezése is. – A projekt elsődleges célja a hivatal épületének energetikai felújítása – mondta lapunknak Pintér Antal polgármester. – Ez egy 1958–59-ben emelt, majd többször átalakított épület, a technológiája is ennek megfelelő volt. Az energiafelhasználása igen jelentős, a rezsiköltsége kifejezetten magas.

A fűtési rendszere elavult, a hőszigetelése már nem felelt meg a kor követelményeinek, a nyílászárók pedig elöregedtek, megvetemedtek, ami szintén hozzájárult az épület hőveszteségéhez. A polgármester hozzátette: a beruházás eredményeként – az előzetesen végzett számítások alapján – a jelenlegi energiaköltség a töredékére, körülbelül a 15 százalékára esik vissza, de akár ennél jelentősebb megtakarításokat is elérhetnek. Ez nemcsak a külső szigetelésből, a padlásfödém hőszigeteléséből és a nyílászárók cseréjéből adódik, hanem a fűtési rendszer korszerűsítéséből, valamint a villamosenergia-fogyasztás fedezete érdekében egy 38 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítéséből is. Pintér Antal kérdésünkre azt is elmondta: a meglévő radiátorokat termosztatikus szelepekkel látják el, illetve egy hőszivattyút is beépítenek, ugyancsak az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

A felújítás után az épület energetikai minőség szerinti besorolása kiemelkedően nagy energiahatékonyságúra változik, ráadásul a technológiai megújulásnak köszönhetően az üvegházhatású gázkibocsátása is jelentősen csökken, azaz környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos beruházásról van szó. A polgármester hozzátette, a munkálatok mindvégig folyamatos nyitvatartás mellett zajlottak. A program összköltsége 133,5 millió forint, ezt teljes egészében az állami pályázati támogatás fedezi. A munkákhoz így sem a tulajdonos önkormányzatnak, sem a hivatalt fenntartó társtelepüléseknek nem kell hozzájárulniuk, ugyanakkor az épület működtetésére fordított költségeik csökkennek a beruházás révén.

