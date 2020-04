Megelevenedtek a méhkaptárak Pókaszepetken

Az enyhe tél után korán kitavaszodott. Virágba borultak a kertek, a gyümölcsösök és a rétek. A méhészek már a tavasz legelején megkezdték a munkát, a kaptárak, a méhcsaládok előkészítését az idei nagy munkára, méheik már javában járják a virágokat. A szezon indulásáról érdeklődtünk a méhészektől.

Pókaszepetken, a Zalagrár Kft. meggyesét gyönyörű fehér virágtakaró borítja. Hampuk Gábor, az OMME zalai méhészeti szaktanácsadója a húsvét előtti napokban érkezett két konténerre való méh­családdal a gyümölcsösbe, ahol találkoztunk.

– Korán kezdődött a tavaszunk, hamar tudtunk a méhekkel dolgozni, március elején már kedvező volt az időjárás a méhcsaládok fejlődése szempontjából. Március végén jöttek a fagyok, ami, attól tartok, károsította az akácosokat, és a repcének is ártott. Most szárazság van, ami a méhészetnek sem kedvez. Ugyanis ha későn jön a tavaszi csapadék, félő, hogy a repce együtt virágzik majd az akáccal. Az pedig baj, mert nehéz lenne tiszta akácmézet pörgetni – mondta a szaktanácsadó méhész.

Megkérdeztük, vajon mennyi mézet adnak majd a szorgos rovarok a több ezer meggyfáról, és meglepő választ kaptunk.

– Tizennyolc éve járunk ide, de ez alatt az idő alatt háromszor fordult elő, hogy meggymézet tudtunk pörgetni. Nem is elsősorban azért jövünk. A megporzásért, amivel segíteni akarunk, a másik ok pedig az, hogy itt nagy felületen vannak gyümölcsösök, és ez jó lehetőséget ad a méheknek a fejlődésre. Ez az időszak számunkra és a méhek számára az akácra való felkészülés ideje – válaszolta a szakember.

Remélhetőleg kedvezőbb lesz az idei évük a méhészeknek, amiben bizonyos mértékig a kormányzat is próbált segíteni. Egyrészt a méhcsaládonkénti támogatás növelésével, továbbá azzal, hogy a mézből származó bevétel után egy részüknek nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

Pusztaszentlászlón kétszáz méhcsaládja van Kiss Lászlónak, aki elmondta, a méhei szorgosan járják a virágokat.

– Mifelénk szórvány gyümölcsösök fordulnak elő, de nagyon sokféle. Virágzik a körte, a cseresznye, a vadcseresznye, a meggy, a gyümölcsfákon kívül a füzek és a réti virágok is sokat számítanak. Például sok nektárt gyűjtenek a méhek a gyermekláncfű sárga virágából, aztán a tavaszi kankalinból és még sok másból. Sajnos a kajszibarack virága elfagyott, abból nem tudnak nektárt hordani. De azért a vegyes virágméz szempontjából jó idő van most. Ha továbbra is ilyen lesz, családonként 7-8 kiló virágméz is megterem – mondja Kiss László.

Még híre sincs az akácvirágzásnak, de a méhész már a szezon e legjelentősebb növényét figyeli. Ő is elmondta: aggódik az akác miatt.

– Nem volt tél, korán kihajtott minden. Korán kipattantak az akácrügyek is, és félő, hogy a márciusi fagyok ártottak neki. Egyébként az akác szezonja mifelénk korábban, május 20-a körül indul, de ha ilyen marad az idő, idén már május elején megkezdődik a virágzása – mondta el a tapasztalt méhész.

– Az idei tavaszi indulásról vegyesek voltak a vélemények az egyesületen belül. Hallottam olyat, akinek nem jól teleltek ki a méhei. A mi méhészetünkben jól indultak a családok, és viszonylag korán neki tudtunk állni a tavaszi munkáknak, mint például a fészekszűkítés, a lepényezés és a serkentő etetések – sorolta a méhészek tennivalóit Czémán László, a Söjtör és Térsége Méhész Egyesület elnöke.

– Mindenkit váratlanul ért a nagy hideg, ami a közelmúltban ért bennünket. Az ország különböző részeiről olyan híreket hallani, hogy lesz, ahol ötvenszázalékosnál is nagyobb fagykár keletkezett az akácosokban, de ezt még nem tudni biztosan. Meglátjuk. Sajnos az akácnak nemcsak az árt, ha megfagy, az elmúlt években tapasztaltuk, az is elég, ha megfázik. Ebben a hideg időszakban gondot jelentett a méheknek, hogy a füzekről elment a virágpor, de a mostani jó időben ez gyorsan helyreáll.

Ezt meg is magyarázta a szakember. Czémán László elmondta, egy méh kifejlődéséhez nyolc sejtnyi víz, négy sejtnyi virágpor és két sejtnyi méz kell, azaz sok virágpor és sok víz szükséges a fejlődésükhöz.

– Akkor lesz jó hordásunk a repcén és az akácon, ha a virágzásukig olyan méretűre tudjuk a méhcsaládokat fejleszteni, hogy a munkához megfelelő egyedszám alakuljon ki egy-egy családban. Ugyanis télen 6-8 ezerre csökken a kaptárban a méhek egyedszáma. Akáchordásra, május közepére pedig legalább 60-80 ezer egyednek kell lenni egy kaptárban. Ebben a tavaszi időszakban tehát a januári, februári állapothoz képest május közepéig tízszeresére kell bővülni a méhek számának – tudtuk meg a szakembertől.