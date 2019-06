Máriatövis festi bíborra a tájat Milejszeg határában

Millió virág festi bíbor színűre a tájat a dobronhegyi tetőn, a földmérő torony közelében egy nagydarab földön.

Nosza, kapjuk lencsevégre, s már gázolnék is bele a táblába, de visszahőkölök, mert ezek a növények rendkívül tüskések, hegyes dárdák merednek a levélzetükön, a virágot tartó kocsányokon. Marad az óvatosság, a tábla széléről való fotózás, mert ide védőruha nélkül nem lehet bemenni.

-Még alaposan felöltözve sem tanácsos az ültetvényben járkálni, a máriatövis – tudjuk meg a növény nevét – mellé nem kell a vadak ellen sem védőkerítést húzni, ez a növény megvédi és őrzi önmagát – mondja Szak Enikő, a milejszegi Szak olajsajtoló-üzem részéről, miután kiderítjük, hogy az ő családi vállalkozásuké az ültetvény. Enikő mindenről felvilágosít, amit erről, a Zalában egyáltalán nem őshonos növényről tudni lehet.

Például, hogy a máriatövist népiesen őszbogáncsnak hívják, s bármennyire is furcsa, a kedvelt őszirózsák családjába tartozik ez a csupa tüske kapásnövény. Magyarországon több felé termesztik, a milejszegi családi vállalkozás is évek óta vet 10-20 hektár máriatövist, amiből nagyon értékes olajat lehet sajtolni.

– Amikor először elkezdtük gyártani a máriatövismag olaját, azt még vásárolt magból készítettük. Ahogy nőtt az olaj népszerűsége, jött az ötlet, hogy vajon itt, Zalában is lehetne-e termelni, a tökkel és a mákkal vetésforgózni. Mivel a megyében tudomásunk szerint akkor más még nem termelt máriatövist, szakmai könyvekből és az internetes szakmai portálokon tájékozódtunk termesztésének fortélyairól, majd az évek során adaptáltuk a helyi adottságokhoz. Kétségtelen, szép, mutatós a tájban ez a csupa tövis növény. A máriatövismagok a bíborszínű virágokban találhatók, amelyeket erős külső pikkely véd.

Gabonakombájnnal kell learatni, ez nagyjából három hét múlva aktuális is lesz. Ezután szárítani és rostálni szükséges a magokat és hűvös helyen tárolni a felhasználásig – beszél a máriatövis milejszegi honosításáról Enikő, majd elárulja, hogy főleg a májtisztító hatása miatt lett nagyon népszerű a máriatövis-magolaj az utóbbi időben. Rengetegen keresik és kúraszerűen fogyasztják. Többek között a természetgyógyászok is ajánlják, hiszen évszázadok óta a májtisztítás egyik leghatásosabb gyógynövényeként tarják számon, de jótékonyan befolyásolja az epe működését is, valamint antitoxikus és gyulladás csökkentő hatása miatt is használják. Telítetlen zsírsavakban gazdag, rendkívül magas a linolsav tartalma.

– Világszerte azt tartják róla, hogy megelőzhetjük vele azokat a károsodásokat, amelyeket az alkohol, a gyógyszerek és a nehézfémek okoznak a szervezetben. De helye van a gasztronómiában is, hiszen kenyérre, pirítósra csepegtetve is fogyasztható, ugyanakkor nagyon ízletes nyers és párolt zöldségekhez. Ízesíthetjük vele a leveseket, szószokat, húsokat, de akár hozzá illő körethez is szervírozhatjuk, sőt a vegetáriánus fogásokhoz is kiváló kiegészítő – mondja el Enikő erről a legalább másfél méter magasra növő, s magától kellő távolságról is gondoskodó növényről, ami ilyenkor bíbor virágaival színesre varázsolja a tájat.