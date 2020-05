Már szedik a szamócát Tormaföldén

Elkezdődött a szamócaszüret a helyi Borsos család gyümölcsösében. A tavaszi fagyok ellenére a tulajdonos jó termésre számít mind a mennyiséget, mind a minőséget tekintve.

Borsos József, a családi vállalkozásként működő Borsos Hűtőház tulajdonosa kalauzolt minket a szamócabokrok közt.

– Az elmúlt 10 évben ilyen hideg áprilisra nem volt példa, a fagyok ellen fátyolfóliával védekeztünk, a fagykárunk mintegy 20 százalék, ennek ellenére jó termés várható – mondta elöljáróban Borsos József, aki családjával egy Dobri és Tormafölde közötti területen, 20 hektáron foglalkozik alma- és körteter­mesztéssel, emellett egy 2,5 hektáros szamócaültetvényt is magáénak tudhat. – Már 10 éve foglalkozunk szamócával, fantáziát láttunk a tavasz első gyümölcsében, amely jól hasznosítható, hiszen keresik frissen fogyasztásra, lekvárnak, szörpnek, fagyasztásra, szárításra és pálinkának is. Másrészt az alma- és a körtetermesztés nem kötötte le a kapacitásunkat, a bővítéssel folyamatosan tudunk munkát is biztosítani. Három szamócafajtával dolgozunk, kora, közép- és késő érésűvel, vagyis május elejétől július közepéig jelen vagyunk a piacon.

A gyümölcs a kézi szedést követően a válogatóba kerül, ahol a piaci igényeknek megfelelően szortírozzák, csomagolják. Az elmúlt években a megtermett mennyiség egészét sikerült értékesíteni egyrészt helyben, másrészt kereskedők által a megye egész területén, valamint Szlovéniában.

– Egy tőn egy hónap alatt 60 dekagrammtól 1 kilogrammig terem szamóca a megfelelő gondozás mellett. Igény nagyobb mennyiségre is lenne, tudnánk is bővíteni az ültetvényt, viszont a betakarításhoz nehéz elegendő munkaerőt találni – tette hozzá, majd kitért arra is, hogy az üzletekben, bár megtalálható a külföldi importeper, megfigyelhető, hogy a magyar vásárlók inkább a hazai terméket választják, ha drágább is.

A szamócával, amire a polcokra kerül, nem kevés munka van. Az ültetést július végén, augusztus elején végzik, októberben már felkészítik a növényt a télre. Ebben az időszakban a pockok ellen védik, az időjárástól függően januárban, februárban, szintén kézi erővel, visszanyírják a bokrokat, majd mikor az átlaghőmérséklet eléri a 12 fokot, elkezdik a tápoldatozást és a termésrothadás elleni védekezést olyan környezetbarát szerekkel, melyek élelmezési várakozási ideje maximum 3 nap.

Az ültetvény a Mura ár­terén található, itt a talaj összetétele ideális. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajban kellemes zamatú gyümölcs terem, és a vízgazdálkodása is jobb, mint a homokos talajnak. A föld mélyszántásos előkészítése, fertőtlenítése után feltöltik szerves trágyával, a legmegfelelőbb erre a baromfitrágya, majd a védőfóliát bakhátra terítik, ez védi a gyomosodástól és a kiszáradástól a növényt. A fólia alatt futnak az öntözőcsövek, innen kapja a szamóca a vizet és a tápoldatot. A palántákat mintegy 30 centinként ültetik ki. A növényvédő permetezés is kézzel történik, de gyomirtót nem alkalmaznak, szinte biotermést szüretelnek.