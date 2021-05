Már kinyitott néhány szálloda, étterembe is mehetünk Zalában

A majálisi hétvégén már kinyithattak a szállodák a nagyközönség előtt, és nem csak elvitelre dolgozhattak az éttermek. Hévízen, Zalakaroson és Zalaegerszegen kérdeztünk tulajdonosokat, üzemeltetőket a tapasztalatokról.

Hévíz

A hétvégén csak néhány szálloda és panzió tárta ki a kapuit Hévízen a magánszálláshelyek mellett, de a következő napokban sorra nyitnak a nagyobbak is, mondta lapunk érdeklődésére Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügy­vezető igazgatója.

Rámutatott, hogy az egy­e­lőre zárva lévők többségében engedélyekre várnak, illetve karbantartást végeznek, hiszen mindez csak akkor kezdődhetett, amikor hivatalo­san bejelentették: négymilliós át­oltottságnál már fogadhatnak vendégeket a szálláshelyek. Előtte a bizonytalanság miatt nem volt érdemes visszarendelni például az állásidőn lévő kollégákat, hogy felfűtsék a házat, s elvégezzék a szükséges ellenőrzéseket, javító­munkákat, jegyezte meg a szakember.

Pálffy Tamás arról is beszélt, a nagy épületeket felfűteni, hogy a falak ne a hideget árasszák, legalább tíz nap, s az is hosszadalmas, amíg a medencefúvókákat kitisztítják, fertőtlenítik a termálkutakat és -csöveket, illetve a rendszerek újraindításakor felvetődő problémákat orvosolják. Az igazgató leszögezte, a konyhai gépek karbantartása és a hűtőkamrák gázzal való újrafeltöltése is időt vesz igénybe, akárcsak a klímatisztítás, továbbá a szakhatósági engedélyek megszerzése, hiszen az ivóvízmintát és a szellőzőrendszert is be kell vizsgáltatni.

– A beszállítók ugyanakkor ugrásra készen állnak, ez nem okoz problémát az újraindításkor – szögezte le Pálffy Tamás –, mint ahogyan a munkaerő sem, hiszen a szállodák többsége megtartotta dolgozóit.

Zalakaros

Zalakaros nagyobb szálláshelyei szombaton kinyitottak, köztük a MenDan Hotel is. Mint Czimondor Nándor igazgató elmondta, a biztonságra nagy hangsúlyt helyeznek, bár járvány nélkül is rendkívül szigorú a HACCP-rendszer, amely alapján dolgoznak. Annyi a plusz, hogy a szálloda több pontján biztosítanak kézfertőtlenítési lehetőséget, és az eddigieknél is sűrűbben, szinte folyamatosan takarítják a gyakran érintett felületeket.

– Általában az a szabály, hogy a személyzet munkáját ne lássa a vendég, most azonban pont az ellenkezőjét kérjük dolgozóinktól azért, hogy a nálunk megszállók biztonság­érzetét növeljük – tette hozzá a direktor. – Fontos, hogy Zalakaros biztonságos élményt adjon, és ne csak most, hanem hosszú távon is.

Czimondor Nándor kiemelte: megtartották a dolgozóikat, amihez kormányzati segítséget is igénybe vettek, így az újraindulás ebből a szempontból nem jelentett gondot, mint ahogyan az alapanyagok beszerzése sem, hiszen a lezárás idején is folyamatos kapcsolatot tartottak beszállítóikkal, akik felkészültek a turizmus újraéledésére.

– Természetesen ellenőrizzük a hozzánk érkezők védettségi igazolványát, hiszen ez a kötelességünk, de nem játszunk hatóságot – mondta még el a szakember, hozzátéve: a következő időszakra, már pünkösdre is szépszámú foglalás érkezett, az pedig valószínűsíthető, hogy a nyár ismét telt házas lesz a MenDanban.

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg egyik közkedvelt, ikonikus sörözője még 1981-ben alapozta meg máig tartó hírnevét, úgy tudni, itt lehetett külföldi sört kapni, ez adta a névadási ötletet is.

– Azonnal kellett reagálnunk a megváltozott helyzetre tavaly márciusban, így döntöttünk a kollégáimmal együtt az ételkiszállítás mellett. Ezt csak néhány egerszegi étterem lépte meg az első időszakban. A csapatunk minden tagja megértette, a túlélés záloga az összetartás – mondta érdeklődésünkre Fullér Tamás, a Rei­ninghaus étterem és söröző tulajdonos vezetője, aki maga is séf a konyhában, és a házhoz szállításból is kivette a részét.

– Az állami bértámogatás nélkül azonban biztosan nem tudtunk volna együtt maradni, még úgy sem, hogy tartottuk egymásban a lelket. Azok a jó szakemberek, akik a pandémia alatt országos szinten nagy számban elhagyták a vendéglátó szakmát, remélem, mihamarabb visszatérnek majd.

A kényszerű bezárás alatti időt a felújításra használták fel, sokszor saját kezű munkát végezve, így a mostani nyitásra megújult külsővel várták a vendégeiket.

– A kerthelyiségbe szívesen jönnek a törzsvendégek, az étlapot is felfrissítettük, igaz, az emelkedő élelmiszerárak miatt körültekintő döntéseket kell hoznunk ez ügyben.

Az 50 plusz 25 belső és 100 szabadtéri hellyel rendelkező sörözőt 2008 óta vezető Fullér Tamás jelezte, a megszokott, különleges színfoltot jelentő zenés estek is folytatódnak.

– Amint a törvényi rendelkezések engedik, ismét jönnek hozzánk a fellépők, együttesek, már zajlanak a tárgyalások. Mi már tavaly nyáron is a helyi, zalai zenészekre számítottunk, ezúttal is nekik szeretnénk elsősorban lehetőséget adni. A labdarúgó-Eb meccseire is készülünk, lesz játék, meglepetés.

Fullér Tamás végül felhívta a figyelmet arra, hogy még egy zárlatot valószínűleg nem élne túl a hazai vendéglátás, nincs annyi tartalékuk a cégeknek.

Élt a lehetőséggel, és már az első napon, szombaton kinyitotta belső terét a zalaegerszegi Contrast Cafe Bistro, ahova egész hétvégén folyamatosan érkeztek a vendégek. Tegnap délután az eső elől csupán azok tudtak beljebb menekülni, akik rendelkeztek védettségi igazolvánnyal, a többiek a teraszon fogyasztottak. Szekeres Péter üzletvezető érdeklődésünkre elmondta, az emberek fegyelmezettek, már előre mutatják plasztikkártyájukat.

– Az elmúlt hónapokat úgy vészeltük át, hogy átálltunk kiszállításra, kínálatunkat is úgy alakítottuk. Ezzel a döntéssel megtartottuk a munkaerőt. Két év alatt az indulással együtt három nyitást értünk meg, nagyok jók vagyunk már ebben. Szerencsére sokan felbátorodtak és visszatértek, s vannak új vendégeink is. A foglaláskor már szólnak, hogy hova szeretnének ülni, bent vagy kint szolgáljunk fel.