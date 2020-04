Már az újrakezdést tervezik Hévízen

A bérleti díjak csökkentésével, a helyiadó-behajtások felfüggesztésével, illetve a magánszálláshelyek minőségi fejlesztéseinek további támogatásával is segíti az önkormányzat a helyi gazdasági élet szereplőit. Erről Papp Gábor polgármester beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján.

A koronavírus-járvány, illetve a fertőzés terjedésének lassítása céljából meghozott korlátozó intézkedések hatására bezártak a város szállodái, illetve a legtöbb, nem élelmiszert árusító üzlet. A helyzet az önkormányzati büdzsét is érzékenyen érinti, hiszen csökkennek a bevételek, s a védekezés költségei is apasztják a forrásokat, fogalmazott Papp Gábor, jelezve azt is: a kormányzati gazdasági intézkedésekkel párhuzamosan a város is próbál segíteni a vállalkozásoknak, hogy mérséklődjenek terheik, veszteségeik. Ugyanakkor, szögezte le, arra is gondolniuk kell, hogy a járvány elmúltával minél gyorsabban újraindulhasson az élet, s Hévíz ismét fogadhasson vendégeket, amihez összehangolt marketing­tevékenységre van szükség, ami tovább növeli majd a város kiadásait. E két fontos szempont közötti kényes egyensúlyt kell megtalálni, fenntartani, tette hozzá a polgármester.

– Ahhoz, hogy ilyen helyzetben a megnövekedett kiadásokat fedezni tudja az önkormányzat, minden tartalékot mozgósítania kell, hiszen a drasztikusan visszaesett bevételek erre nem nyújtanak fedezetet. A bevételek további csökkentése veszélyeztetné az itt élők védelmét, a már megkezdett, illetve tervezett fejlesztéseket, utóbbi pedig ellehetetlenítené a turizmus beindítását a veszélyhelyzetet követően. Ennek hatásait a gazdaság szereplői a saját bőrükön éreznék, például azzal, hogy kevesebb vendég s lassabban térne vissza a városba, venné igénybe a szolgáltatásokat. Olyan támogatási rendszeren dolgozunk, mely nem húzza Hévízt negatív gazdasági spirálba.

Papp Gábor bejelentette, a veszélyhelyzet idején helyiadó-tartozást nem hajtanak végre, vagyis nem bocsátanak ki letiltást, inkasszót, s fizetési halasztást, részletfizetést biztosítanak. Az önkormányzat március 11-től nem szed közterület-használati díjat, és ezt a segítő intézkedést akár egész évre fenntartja. A járványhelyzetben az önkormányzati bérlemények díjának 50 százalékát elengedik, s ugyanez érvényes a szombaton újranyitó termelői piac helypénzeire is, sorolta a polgármester. Továbbá vizsgálják, számolják az iparűzésiadó-csökkentés lehetőségét is, de ezt a törvények értelmében nem lehet kizárólag a bajban lévő szektorokra bevezetni, csak egységesen. A mielőbbi talpra állást segítve pedig úgy döntöttek Hévízen, a veszélyhelyzet után szervezett programok, fesztiválok árusainak bérleti díját mérséklik majd.

A városvezető megemlítette, a helyieket az élet minden területén támogatják, így például 30 millió forint értékben maszkokat, fertőtlenítőszereket rendeltek, amiket a közeljövőben kiosztanak. A rászorulók étkeztetésében, a házhoz szállításban is segítséget nyújtanak, s megemelték a szociális támogatások felső határát, a kérelmekről pedig gyorsan, 24 órán belül döntenek.

– Az önkormányzati intézményekből senkit nem bocsátottunk el – emelte ki Papp Gábor –, s ha ideiglenesen más feladatkörben is, de mindenkinek megmaradt a munkája. A Hévíz-Balaton Airporton most nincs személyforgalom, ezért velük egyeztetve a repülőtéri dolgozók fizetése 20 százalékkal csökkent.

A polgármester leszögezte, a város költségvetésében – a tavalyi számok alapján – idén 450 milliós iparűzésiadó-, illetve 600 milliós idegenforgalmiadó-bevételt terveztek, ami egészen biztosan nem teljesül, ezért szükséges a büdzsé felülvizsgálata. A jelenleg ingyenes parkolás, valamint a közterületi díjak elengedése, az adóbevétel-csökkenés és a védekezésre fordított költség csak május végéig a becslések szerint 350 millió forintos kiesést jelent, tájékoztatott Papp Gábor, hozzátéve: a város szabad tartaléka jelenleg 850 millió forint.