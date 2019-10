Makaóban és Hongkongban tárgyalt delegációjával Nádasi Tamás

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozatának üzleti delegációja Nádasi Tamás vezetésével nemrégiben Makaóban és Hongkongban a gazdasági élet meghatározó szereplőivel tárgyalt.

Makaó Kína különleges igazgatású területe, mely egy átlagos fővárosi kerülethez mérhető, lakossága viszont Budapest népességének közel harmadát teszi ki. Ezzel a Föld legsűrűbben lakott területe. A magyar delegációt vezető Nádasi Tamás elmondta: két tárgyaláson vettek részt, a makaói, európai ügyekért felelős kereskedelmi kamara és a helyi kamara vezetőivel egyeztettek.

– A városállamot a magyar üzleti élet eddig nem térképezte fel eléggé, pedig a világ egyik leggazdagabb területe – mondta Nádasi Tamás. – Az ottani kaszinók négyszer nagyobb forgalmat bonyolítanak le, mint Las Vegas.

A lakosság jó része a szerencsejáték turizmusból él, de az ottani piacot nagyon érdeklik az élelmiszereink, többek között a kitűnő tájegységeink borai, sajtjai. A megtérülések számítanak, megalapozott üzleti tervvel, a kamaránkon keresztül érdemes megkeresni őket. Az is cél lehet, hogy az ott élő, gazdag befektetők milyen lehetőségeket találhatnak Magyarországon. Szinte bármilyen szegmensre nyitottak, így például a szállodaiparra, ingatlanfejlesztésekre. Ehhez bemutattuk az országunkat, a gazdasági, jogi és adózási környezetünket.

Hongkong Makaóhoz hasonlóan Kína különleges igazgatású területe, ennek keretében jelentős autonómiával rendelkezik: saját kormánya, jogrendszere és pénzneme van. Gazdasági helyzetének mára meghatározó eleme, hogy Kína a világ leggyorsabban növekvő gazdasága lett. Hongkong lakossága mára mintegy 7,5 millió főre duzzadt. A város gazdasági jelentősége világszinten kiemelkedő, pénzügyi és kereskedelmi szempontból: az ázsiai csendes- óceáni régión belül itt található a vállalati központok legnagyobb tömörülése.

A kiutazó üzleti delegáció célja volt az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a vállalkozók közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése, a már meglévő üzleti kapcsolatok elmélyítése, valamint részt vettek a ,,4th Belt and Road Summit’’ konferencián.

– A tanácskozás az üzleti kapcsolatok bővítéséről szólt, vagyis a modern selyemút programjának elemeire épült – fogalmazott Nádasi Tamás. – A kamarán kívül a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, Gion Gábor a kormányt képviselte, aki átfogó előadást is tartott Magyarországról. A rendezvényen kiderült: fontos fejlesztési terület az úgynevezett zöld városok programja, de kiemelt jelentőségű az E-city projekt, mely az elektromos mobilizációra helyezi a hangsúlyt. Ez a piac is tárt karokkal várja a magyarokat, hiszen a pénzügyi világ keleti központjaként számos lehetőséget rejt. Onnan jönnek nagybefektetők, s világszerte egyre több országba eljutnak, nagyon jó lenne, ha hazánkat is felfedeznék. Őket legjobban az ingatlanfejlesztés érdekli, de a szállodaprojektekben, továbbá a zöld energiák hasznosításában is nagy jövőt látnak.