Magyarok Kenyere: Ismét várják a búzafelajánlásokat

Napokon belül megkezdődik az őszi búza aratása Zala megyében is, egyúttal indul a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem idei programja. Minél több gazdálkodó kisebb- nagyobb búzafelajánlásait várják a szervezők, hangzott el egyebek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Szervezetének tegnapi sajtótájékoztatóján.

Süle Katalin, a NAK Zala megyei elnöke tájékoztatójában elsőként a zalai termésbecslésről szólt. Tavaly az őszi vetéseket szárazság előzte meg, majd a hektikus időjárás jelentős különbségeket eredményezett a gabonák fejlődésében. A jelenlegi állapotok szerint azonban a becsült átlagtermések alapján Zala megyében nincs ok a panaszra, közölte a kamarai elnök.

Az őszi kalászosok vetésterületeit és az egyes becsült átlagterméseket ismertette. Ezek szerint a megyében idén 5525 hektáron terem az őszi árpa, a takarmánygabona aratásának már a befejezésénél tartanak a gazdálkodók. Árpából hektáronként átlagosan 5,3 tonnás termés várható. Az átlagtermésen belül azonban nagy különbségek lehetségesek a megye egyes területei között az időjárás és az alkalmazott agrotechnika szerint is. Vannak gazdaságok, ahol 8 tonna körüli átlagterméssel aratták az árpát, de az átlagosnál kisebb hozamú területek is. Őszi búzát 26 611 hektáron termelnek a zalai gazdálkodók, és a várható termésátlagot hektáronként 5,9 tonnára becsülik. Csupán 20 hektáron vetettek durumbúzát, amiből 5 tonnás átlag várható. Minden évben jelentős területen vetik a megyében az őszi káposztarepcét, ami idén 15 661 hektáron terem, és kezdeténél tart a betakarítása. Repcéből az aratás előtti becslések szerint 3,2 tonnás hektáronkénti termésátlag várható. Süle Katalin hozzátette, Zalában a repce jobb állapotban van mint az ország más részein, bizakodók a termelők. Viszonylag kis mennyiségű zabot termelnek a megyében, idén 628 hektáros vetésterületen 4,2-4,3 tonnás átlagtermés reményében. A gyümölcsültetvényeken gazdálkodók előrejelzései szerint hektáronként 13,3 tonna kajszibarack és 9,4 tonna meggy várható.

– Az aratással foglalkozó megyei koordinációs értekezleten a gazdálkodók által elmondottak szerint tavaly ősszel időben sikerült elvetni a búzát. Azonban a téli kedvezőtlen időjárás miatt gyenge volt a növény bokrosodása. A tavasz második felében kaptunk jelentősebb csapadékot, ami némileg kompenzált. Míg tavaly a megyében termett búza nagy része csak takarmány minőségű volt, most a gazdák abban bízhatnak, hogy a tavalyinál mennyiségben és a minőséget tekintve is jobb eredményeket érnek el. A viharok miatt a megyében több helyen megdőlt a búza, és további esők függvényében az ilyen helyeken még előfordulhatnak minőségi gondok. A repce virágzásakor nagy meleg volt, hamar elvirágzott a növény, és kevesebb becő alakult ki rajta. Ennek megfelelően vannak olyan területek, ahol a korábbinál csak kisebb mennyiséget tudnak betakarítani, de a megyei átlagtermés jobbnak ígérkezik a tavalyinál – tájékoztatott Süle Katalin.

Június 1-től július 15-ig tart az agrárkamarai tagdíjbevallás időszaka. Ez a kamarai tagok e-irodáján keresztül történik, ha szükséges, a falugazdászok segítségével. Az éves 600 ezer forint alatti árbevételű őstermelőknek nem kell tagdíjbevallást tenniük, nekik június végéig kellett befizetniük a kétezer forintos tagdíjat. Ha ez valami miatt elmaradt, keressék fel a további tennivalók érdekében a falugazdászt. Csekken csak a harmincezer forintot meg nem haladó tagdíjat lehet befizetni, annál nagyobb összeg csak banki utalással teljesíthető augusztus 15-ig.

A kamara elnöke elmondta: a jelenlegi, gyakran viharos időjárásban működik a jégkármérséklő rendszer, mindenhol időben elindítják a generátorokat a kezelők. Az országhatár közelében azonban, mivel a szomszédos országokban nem működnek talajgenerátorok, az úgynevezett széle-hatás miatt előfordul jégeső. Ezenkívül az elmúlt két hét folyamán Zala megyében is érzékeltek szupercellákat. Az ilyen extrém időjárási jelenséggel szemben, ha jeget tartalmaz, egyelőre nem lehet védekezni. Idén is folytatódik a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem nevű jótékonysági program, amelynek keretében a Kárpát-medencében gyűjtenek magyar gazdák búzát, majd az abból készült liszt szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezetekhez kerül.

– Tavaly 19 megyéből és 12 határon túli régióból gyűjtötték össze a búzát. Zalában a kedvezőtlen időjárás miatt kevesebbet tudtunk gyűjteni, mint korábban. Szeretnénk, ha idén nőne az adományozók köre, ha csak pár kiló búzával is hozzá tud valaki járulni a programhoz, azt köszönjük – mondta az elnök, és hozzátette, idén is négy gyűjtőpont működik a megyében. Zalaszentgróton a Zalacereália Kft.-nél, Zalaegerszegen a Ságodi úton Gyergyák Szabolcs telepén, Muraszemenyén a Murapart Kft.-nél, Pákán pedig Horváthné Sabjanics Marinánál, továbbá a programban pénzadományokat is elfogadnak