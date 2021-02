Logisztikai óriásberuházás indul Zalaegerszegen

Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti logisztikai központját és konténerterminálját építi fel 15,7 milliárd forintból a Metrans a zalai megyeszékhelyen, amihez a kormány 4 milliárd forint beruházásösztönzési támogatást nyújt. Az önkormányzat TOP-forrásból 1 milliárd forint ráfordítással kiépíti a leendő logisztikai park területéig az útkapcsolatot és a közműveket, s a magyar állam 14 milliárd forintos projekt keretében – a nemzetközi vasúti korridor gyorsabb és közvetlenebb igénybevétele érdekében – megépíti a zalaszentiváni deltavágányt.

Így összességében több mint 30 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg, amely közvetlenül 120, közvetve pedig mintegy 500 új munkahelyet eredményez. A kivitelezés még idén elkezdődik, a létesítmény a tervek szerint 2023-tól több lépcsőben kezdi meg működését.

A hírt Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Zalaegerszegen pedig Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be a napokban.

– Még csak két hónap telt el azóta, hogy a német Rheinmetall óriásvállalat gyárának alapkövét elhelyeztük – idézte fel Vigh László országgyűlési képviselő. – A beruházás keretében 60 milliárd forintos ráfordítással, 40 hektáros területen épül meg 500 új munkahelyet teremtve a cég új gyára, emellett pedig folytatódik a 265 hektáros területen 45 milliárd forintból megvalósuló ZalaZONE Járműipari Tesztpálya építése is.

Balaicz Zoltán polgármester kiemelte: Zalaegerszeg közlekedési és logisztikai szempontból különlegesen jó helyen fekszik. Hangsúlyozta: 170 milliárd forintos ráfordítással 2023-ra elkészül a zalai megyeszékhelyet és az M7-es autópályát összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, továbbá már készülnek a Zalaegerszeget Körmenddel, a 8-as és a 86-os úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út tervei is, kapcsolatot teremtve északi irányba (Szombathely és Győr), valamint nyugati irányba (Ausztria felé).

Logisztikai szempontból kiemelten fontos a tengeri kikötőkkel való közvetlen kapcsolat, amely a vasúthálózatnak köszönhetően biztosított. Ráadásul Magyarország tengeri kikötőt létesített az Adrián, Triesztben.

– Ugyancsak fontos szerepet töltenek be a légi kikötők. Ebből a szempontból is szerencsés helyen vagyunk, hiszen Magyarországon összesen négy olyan repülőtér van, amely a legmagasabb szintű akkreditációval rendelkezik: Ferihegy, Debrecen, Győr és Sármellék – sorolta a polgármester. – A Hévíz-Balaton Airport jelentős fejlesztés előtt áll, mi magunk is tervezzük az aktívabb szerepvállalást, ráadásul az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út közvetlenül is összeköti majd a zalai megyeszékhelyet a reptérrel, jelképessé téve a távolságot. Vasúti szempontból ugyancsak tökéletes az elhelyezkedésünk, hiszen a tengeri kikötőktől induló nemzetközi vasúti korridor egyenesen Zalaegerszeghez/Zalaszentivánhoz vezet és itt ágazik el több irányba.

A Metrans a német Hamburger Hafen und Logistik részvénytársaság intermodális szállítmányozással foglalkozó leányvállalata, ezen a területen Európa piacvezetői közé tartozik. Vasúti rendszerével és konténertermináljainak hálózatával a cégcsoport már tíz európai országban szolgálja ki az áruszállítási igényeket. Az önkormányzat 2018-ban vette fel a kapcsolatot a cégcsoporttal egy itt létesítendő konténerterminál és logisztikai központ kialakításának reményében. A tárgyalások folyamatosak voltak, majd 2019 második felében az egyeztetések felgyorsultak.

Végül 2019. december 23-án Balaicz Zoltán polgármester aláírta a vállalat elnök-vezérigazgatójával, Kiss Péterrel a beruházásról szóló szándéknyilatkozatot. A koronavírus-világjárvány ugyan lassította a folyamatokat, de már nem állította meg. A tervezés töretlenül zajlott, folyamatosan egyeztettek az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, a MÁV-val és a GYSEV-vel, most pedig megtörtént a hivatalos bejelentés is. A megegyezés értelmében a Metrans Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti konténerterminálját építi fel Zalaegerszegen.

– A beruházásnak köszönhetően Zalaegerszeg nagy jelentőségű logisztikai csomóponttá fejlődhet a jövőben az adriai-tengeri kikötők és az európai piacok között húzódó közlekedési tengelyen, hiszen az adriai korridor kiemelt kereskedelmi útvonallá válik, és ebben Zalaegerszegnek kulcsszerepe lesz. Ez valószínűleg újabb cégeket fog a városba vonzani. Az sem mellékes, hogy ez a beruházás lesz Magyarország egyik legjelentősebb magánbefektetése a logisztikai iparágban – közölte Kiss Péter elnök-vezérigazgató.

A cég a terminált Zalaegerszeg területén, a nemzetközi vasúti korridor mellett, a járműipari tesztpálya, az északi ipari park és az épülő Rheinmetall gyár közelében, az önkormányzattól megvásárolt területen alakítja ki.

A Metrans és a Rheinmetall 500-500 fős bővítése mellett még idén elindul az AVL új kutató-fejlesztő központjának építése, a Mould-Tech Kft. két új üzemcsarnokának kivitelezése, az ECT Hungary telephelyének kialakítása, a FLEX is újabb fejlesztést tervez, és további cégekkel is folynak egyeztetések, így akár 1500 új munkahely is létrejöhet a közeljövőben. Közben folyik a járműipari tesztpálya, a Science Park és a SmartField projekt kialakítása, valamint a drónkompetencia-központ előkészítése is.

– A gazdaság erősödése, az új álláshelyek létrejötte bővíti az önkormányzat mozgásterét, így több forrás jut majd utakra, járdákra, oktatásra, egészségügyre is. A város közgyűlése egyhangúlag fogadta el a Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégiát, melynek a megyeszékhely térségi szerepének megfelelően fontos része a lakhatási lehetőségek bővítése, valamint a szakképzés és az egyetemi képzés jelentős erősítése a zalai, zalaegerszegi fiatalok itthon maradása, itthoni munkavállalásának elősegítése érdekében. Ezzel kapcsolatban hamarosan szintén fontos bejelentések várhatók – árulta el Balaicz Zoltán.

A város dísztermében tartott (a fővárosit követő) bejelentésen beszédet mondott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Kiss Péter, a Metrans elnök-vezérigazgatója, Navracsics Tibor kormánybiztos és Vigh László ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos. Balaicz Zoltán polgármester megköszönte a cégnek, amiért Zalaegerszeget választották a beruházás helyszínéül, a tárgyalások során nyújtott segítségért pedig Kiss Péter elnök-vezérigazgatónak, Nagy László ügyvezető és Zahalka Attila kereskedelmi igazgatónak, Vadvári Tibor alpolgármesternek, Oláh Gábornak, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának, Firbás György logisztikai szakértőnek, valamint Kaszás Eszternek és Lukács Péternek mondott köszönetet.

Megjelent Zalaegerszeg Megyei Jogú Város támogatásával.