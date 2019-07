Kézműves pincészetet visz a gazda, aki nemrég a Murafölde bora címet is elnyerte

Gyermekkora óta foglalkozik a szőlővel és a borral Megyeri István, aki mostanra szinte tökélyre fejlesztette a kézműves borászkodást. Az érésben lévő nedűt hűti, az eljáráshoz szükséges vezérlést, amely közbelép, amikor kell, saját maga készítette el. Így pontosan irányítani tudja azokat a kémiai folyamatokat, amelyek végső eredménye a kiváló, többszörös versenydíjas bor.

A tótszerdahelyi férfi a szomszéd falu, Tótszentmárton közigazgatási területéhez tartozó Kálmán-hegyen gondoz 600 szürkebarát, tramini és chardonnay fajtájú szőlőtőkét.

Az ültetvény gyönyörű: precízen, láthatóan magas szakmai színvonalon művelt szőlősorok, alacsonyra nyírt fű a sorközökben, harsogóan zöld lombozat és sok-sok tömött fürt. Megyeri István mindent megad a tőkéknek, amit csak kell, sőt, még annál többet is, azt vallja, hogy jó bor csak egészséges szőlőből készíthető. Igaza lehet, amit a borversenyeken elnyert számos arany és ezüst minősítés jelez. E körbe tartozik az idén első alkalommal kiosztott Murafölde bora cím is, amit a férfi könnyed, gyümölcsös chardonnay bora nyert el 2018-ból.

– Már gyermekkoromtól fogva ott sürgölődtem édesapám körül a szőlőben és a pincében, de akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a szőlészettel és a borászattal, amikor ő elment közülünk – idézte fel a kezdeteket az eredetileg villanyszerelő végzettségű Megyeri István. – Ahogy az régen szokás volt, édesapám sokféle fajtát telepített. 2000-ben a vegyes fajtákat kivágtam, s újratelepítettem az ültetvényt, tudatosan 3 fajtára koncentrálva: tramini, szürkebarát, chardonnay. Ez azt vonja maga után, hogy nekem háromszor kell szüretelni, továbbá a 3 fajta más és más kihívás elé állít úgy a növényvédelem, mint a pincemunkák terén. Hogy hogyan lehet az idei szeszélyes időjárási viszonyok közepette megvédeni a szőlőt? Kérem szépen, szeretettel. Az ember ne úgy jöjjön a hegyre, hogy a francba, megint dolgozni kell, hanem lelje örömét a munkában. Lélegezzen együtt a szőlővel, figyelje annak minden rezdülését – de igaz ez a borra is. Csak így lehet…

Megyeri István elmondta: a szőlő és a borászat számára nem a tömegtermelést jelenti, hiszen 600 tőke nem piaci mennyiség. Sokkal inkább fontos neki a minőség, az, hogy igazi kézműves borokat állítson elő, amelyekkel bátran megajándékozhatja a rokonokat, barátokat, ismerősöket. Ezért is fogadta nagy örömmel a Murafölde bora címet néhány hónappal ezelőtt. – Természetesen örültem neki, hiszen ez is a munkám elismerését jelenti – fogalmazott a gazda, aki pálinkafőzéssel is foglalkozik, 8-10 litert készít gyümölcsfajtánként. Ebben is szép sikereket ért el: pálinkái arany és ezüst minősítést nyertek. S hogy mik a további tervei? Dolgozni tovább a maga örömére…