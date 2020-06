Kevesebb lesz a gabonatermés a tavalyinál – Zalában is készülődnek az aratásra

Az egész tavaszi időszakra rányomta bélyegét az aszály. Igaz, hogy időnként besötétedett az ég, de számottevő eső, olyan, amely beáztatja a talajt, nem érkezett. Elvileg már kevesebb mint egy hónap van csak hátra az aratásig, amiről a határszemlék alapján annyit lehet tudni, hogy a termés átlagosan kevesebb lesz, mint tavaly.

A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Petőházi Tamás a napokban azt nyilatkozta, hogy az elmúlt időszak esői nem szüntették meg az aszályhelyzetet. Véleménye szerint a repce nagyon gyenge képet mutat, a búza állapota heterogén, de összességében gyenge. A helyzet javulásához nagyobb mennyiségű csapadékra lenne szükség.

– A megyében a vegetációból a tavaszi időszakban 150–180 milliméter csapadék maradt ki március óta, és ez ma is érződik. Továbbra is érvényes, ami az utóbbi évtizedben megfigyelhető volt, hogy igazi áztató, területlefedő, nagy térséget érintő eső ritkán fordul elő. Csak lokálisan tapasztalható, még egy falu két végén sem lehet azt mondani, hogy egységes a csapadék. Itt a környezetünkben 3–4, időnként esetleg 6–7 milliméter csapadék volt szórványosan az elmúlt egy hét alatt. Előny volt, hogy májusban nem volt nagy meleg, a régi gazdák is azt mondták, hogy a hűvös május jó hatással van a gabonatermésre, a szeles időjárás viszont nem, mert a kevés csapadékot is elpárologtatja – mondta Balogh Rudolf, a Baki Agrocentrum vezetője.

A szakember hozzátette, hogy a növénytermesztőknek nagyon kellene egy jó áztató eső, legalább 20–40 milliméter. Ez még mindig javíthatna a termésen, a repce és a búza esetében még hízhatnak ettől a szemek.

– A kukorica fejlődése a gyökérváltás időszakába érkezett, annak is nagyon kellene a csapadék. A napraforgó agresszívabb, igyekszik a gyökere lefelé hatolni, de a folyamatos fejlődéshez ugyancsak csapadék kell még. Az őszi árpa néhány táblán már szőkül, de a jelenlegi, változatos időjárás mellett nem lehet megmondani, mikor várható az aratás kezdete. Erre mindenki készül, de az előző 2–3 évben elért hozamszinteket sajnos nem fogjuk elérni – mondta Balogh Rudolf.