Keserű a méz a zalai méhészeknek – Átlag alatti mennyiséget gyűjtöttek

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZAKÁCS ZSOLTNÉ szül. Kovács Mária Csenyó volt zalaszentgróti lakos életének 64. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. július 19-én, pénteken a 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a zalabéri temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Az ő szíve megpihent, A miénk az vérzik, A fájdalmat csak az élők érzik." Fájó szívvel emlékünk GÖNCZ JÁNOS halálának 4. évfordulóján. Szerető családja

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON KÁROLY életének 67. évében örökre megpihent. Temetése 2019. július 18-án (csütörtökön) 11 órakor lesz Cserszegtomajon a tomaji temetőben. Előtte gyászmise 10.30-kor. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HÖRCSÖKI SÁNDOR 73 éves korában elhunyt. Temetése július 18-án, csütörtökön a 15 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 16 órakor lesz a salomvári temetőben. Vizy család

"Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! Álmomban keressen meg engem, még egyszer had lássam, had öleljem. Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat, csak had lássam, még egyszer gyermekem. Had legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg neki halkan, én minden nap várom." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett gyermekem MIHÁLICS ANTAL halálának 2. évfordulóján. Szerető édesanyád, húgod Heni és családja

"Ami neked csend, és nyugalom Az nekünk örökös fájdalom..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MARKÓ GYÖRGY életének 61. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. július 18-án, csütörtökön a 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a pakodi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, s gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Szívünkben emléked nem pótolja semmi, Míg e földön élünk, nem fogunk feledni." Szeretettel emlékezünk FELSŐ VILMOS halálának 10. évfordulóján. Felesége és rokonai

"Nélküled szomorú, üres a ház, A családból hiányzik egy napsugár. Ha a könny és bánat életre keltene, Neked még élned kellene..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ID. SÜTŐ GYULÁRA halálának 2. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz! Szerettei

"Fáradt, gyenge teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY KÁROLY nemesrádói lakos életének 85. évében örökre megpihent. Temetése 2019. július 18-án, csütörtökön 15 órakor kezdődő gyászmisét követően a nemesrádói temetőben lesz. Gyászoló család

"Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz! El soha nem feledünk, örökké velünk maradsz! Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KOMÁROMI ISTVÁNNÉ halálának 10. évfordulóján. Szerető családja

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink HÓBOR FERENCNÉ szül. Bencze Mária életének 86. évében örökre megpihent. Temetése 2019. július 16-án, kedden a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a magyarszerdahelyi temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek. A gyászoló család

"Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed. S hogy milyen fontos volt ő neked, Csak akkor érzed, ha nincs már veled." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem LOVREK ANTAL halálának 2. évfordulóján. Szerető felesége

"Ezen a napon minden oly más, mélyen megérint a gyász. A fiatal életed elmúlt, de az emlékek élnek. A csillagok útján utazol tovább." "Te a jóságodat két marokkal szórtad, Önzetlenül adtál jónak, rossznak. Mindig egy célod volt a családodért élni. Ezt csak a halál tudta elvenni, Oly üres lett nélküled nekünk az élet." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk HORVÁTH SZILVIA halálának 1. évfordulóján. Szerető családja "Tőled kaptam azt az erkölcsi irányelvet, amely vezet egész életemben" (Fiad)

"Csillag volt ő, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett." Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk DEÁK GYULA halálának 13. évfordulóján. Szerettei

"Szeretet az Isten, és aki szeretetben marad, az Istenben marad!" (1Jn) Emlékezünk SIPOS FERENC JÓZSEF halálának 8. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATI BALÁZS 58 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. július 17-én, 12 órakor lesz a ságodi temetőben. Gyászoló család

"A jó harcot megharcoltam, A pályát végigfutottam, A hitet megtartottam." (Szent Pál) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DESICS OTTILIA a Granz MÁVAG volt főkönyvelője életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. július 15-én, hétfőn 9 órakor lesz Zalaegerszegen, az Olai temetőben. Gyászmise aznap 7 óra 45 perckor lesz a Jézus Szíve ferences templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy BOZZAI NÁNDOR életének 79. évében elhunyt. Kedves halottunktól 2019. július 17-én 11.30 órakor veszünk búcsút a keszthelyi Új temetőben. Gyászoló család

"Fáradt gyenge teste megpihenni tért, Hosszú szép idő volt, amit ő megért. Türelemmel várt az Úr hívó szavára. Most belépett hitvese mellé az örök hazába." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szerető édesanyánk, nagymamánk, dédmamám SÁNDORI PAP LÁSZLÓNÉ szül. Balogh Margit életének 90. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Végső nyugalomra helyezése 2019. július 17-én, 13 óra 30 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise reggel 8 órakor lesz a Mária Magdolna templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család

"Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet!" Fájó szívvel emlékezünk GERENCSÉR JÓZSEFNÉ szül. Huszár Mária halálának 4. évfordulóján. Szerető férje, gyermekei és unokái