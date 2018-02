Kell a burgonyaimport, de leveri az árakat

Átalakul a Burgonyakutatási Központ-ez volt az idei burgonyaágazati fórum egyik fő témája. A keszthelyi tanácskozáson a tavalyi évi termés mennyiségét és minőségét is értékelték a szakemberek.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar keretein belül működő Burgonyakutatási Központtól a szántóföldi termesztés, továbbszaporítás és minden ehhez szükséges gép és tároló átkerül az egyetem tangazdaságába, melyet továbbra is az intézet lát el vetőburgonyával. A Burgonyakutatási Központnak így megszűnik a gazdasági, értékesítési tevékenysége: eddig éves szinten körülbelül 60 millió forintnyi bevételhez jutottak a burgonya értékesítésből. Az átalakulással együtt megszűnt az intézetvezetői pozíció is, ám mindez nem befolyásolta az évente hagyományos ágazati fórum megrendezését, melyen a hazai termesztést és fogyasztást is áttekintették.

dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, a szakmai fórum szervezőjének értékelése szerint összeurópai szinten nagyon jó volt a tavalyi évjárat a burgonyaágazatban, ez igaz hazánkra is, bár voltak aszály sújtotta területek. Ám az árakat és a mennyiségeket elemezve elmondása szerint már korántsem kedvező a helyzet.

– A hazai helyzetet mindig befolyásolhatja az összeurópai helyzet és jelenleg jelentősen befolyásolja az orosz embargó: az unió nem tud szállítani étkezési vagy vetőburgonyát az orosz piacra. Ezért jelentős tételek bennragadnak az unióban. Emiatt az étkezési burgonya ára nagyon leesett már tavaly nyárra, őszre pedig végképp – tekintett vissza dr. Polgár Zsolt.

Az árak zuhanásában a felvevőpiac korlátozottsága és a bőséges termés is hozzájárult: az elmúlt években – amikor magas áron lehetett értékesíteni a burgonyát- többen kezdték el ültetni, aztán sokan nem tudták értékesíteni:

dr. Polgár Zsolt ismertetése szerint jelenleg a nyugat-európai piacokon kilónként 10-12 centért (30-35 forint) lehet burgonyát vásárolni, a hazai átvételi árak pedig 45-50 forint körül mozognak.

– Ha egyáltalán hajlandó valaki megvenni ennyiért, mert az a probléma, hogy a nagykereskedelmi láncok leginkább nem hazai, hanem többségében import burgonyával akarják az üzleteket feltölteni.

Ennek oka a beszerzési ár és hogy így egyfajta minőségből nagyobb mennyiséget tudnak beszerezni. Az is fontos tényező, hogy a hazai termés nem elegendő a szükségletek kielégítésére.

– Körülbelül 15 ezer hektáron termesztettek tavaly burgonyát Magyarországon, a termés körülbelül 400 ezer tonna volt. Ez nem elegendő a hazai ellátásra. A statisztikák évtizedek óta azt mutatják, hogy egy fő évi burgonyafogyasztása 55-60 kilogramm – elemezte a szakember. Tehát kell importálni, de elmondása szerint jóval több burgonya kerül be, mint amennyire szükség lenne.

– Ezzel leverik a belföldi árakat, mert a nyugat-európai és főleg a lengyel burgonya rendkívül olcsó- fejtette ki dr. Polgár Zsolt. Előretekintése szerint az alacsony ár miatt kevesebben fognak burgonyát ültetni, ezzel még inkább nő majd az import mennyisége.