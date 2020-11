Karácsonyfa minden évben kell: a zalai termelők reménykednek

A kereskedők óvatosak, kivárnak, a fenyőtermelők pedig bizonytalanok, de azért reménykednek, hogy idén sem zárnak rossz szezont.

A bizonytalanságot az okozza, hogy a piaci szereplők egyelőre nem látják tisztán, milyen szabályozás lesz majd érvényben decemberben, amikor megkezdenék a piaci árusítást Budapesten és az ország többi városának közterületein.

– Sajnos a koronavírus-járvány negatív hatásait mi, karácsonyfa- termelők is érzékeljük – bocsátotta előre Kanász János, Surd polgármestere. – Jóval kevesebbet visznek tőlünk a kereskedők, mint korábban, s természetesen mi magunk is kisebb mennyiséggel utazunk el a fővárosba vagy az ország más városaiba, mert nem tudjuk, mi lesz, milyen korlátozások válnak szükségessé a későbbiekben, melyek esetleg érintik a közterületi értékesítést is. Ha nem lesz semmi probléma és jól fogy a karácsonyfa, akkor természetesen lesz utánvágás, tehát az igényeket ki tudjuk elégíteni.

Kanász János azt is elmondta: az árak várhatóan nem változnak a korábbi évekhez képest, a lucfenyő métere 3000, az ezüst 4000-5000, a Nordmann pedig 5-6 ezer forintba kerül majd.

A nemespátrói Győrfy Balázs – aki nem mellesleg szintén polgármester – a testvérével közösen, 10 hektáron termel Nordmann- és lucfenyőt. Mint elmondta: ők is kevesebb fát visznek „vidékre”, ezzel együtt bíznak abban, hogy nem lesz rossz piac, hiszen karácsony csak egyszer van az évben, fa pedig kell.

Úgy tűnik, hogy az említett aggályok miatt egyre többen próbálkoznak az ünnepre szánt fenyők internetes értékesítésével, akár még házhoz szállítással is. A nagykanizsai Mihovics Zoltán és Cserti Csilla már évek óta ezt a módszert követi.

– A hagyományos értékesítésen túl akartunk lépni, hiszen rendkívül időigényes és nem költséghatékony – szögezte le Mihovics Zoltán. – Az eladósorba került fákat lefotózzuk, feltesszük a képeket a közösségi oldalunkra, ahol a kínálatból mindenki kiválaszthatja a neki tetszőt, amit igény esetén házhoz is viszünk. Nekünk a netes változat bejött, s úgy tűnik, a mostani helyzetben szép számmal lesznek, akik követnek minket.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő nemrég az egyik nemespátrói termelőnél, Szakáll Miklósnál tájékozódott a gazdák munkájával, az értékesítés nehézségeivel kapcsolatban.

– Miklós megerősítette, hogy hozzákezdtek már a kitermeléshez és néhány gazdában munkál a kétely: hogyan, milyen körülmények között tudják értékesíteni a több év munkájával előállított fenyőfákat – bocsátotta előre Cseresnyés Péter. – A termelők tapasztalatai szerint a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt a nagykereskedők egyelőre kivárnak, az árusítás lehetőségeiről pedig sok gazda nem rendelkezik kellő mennyiségű információval. Jelen állás szerint a kormány kifejezetten a közterületi értékesítésre – illetve annak keretében fenyőfaértékesítésre – nem állapított meg korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a karácsonyfaárusokra és a vásárlókra is vonatkoznak az alkalmazandó járványvédelmi szabályok. A kormányrendelet 3. §-a kimondja, hogy főszabály szerint este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. E korlátozás alól a rendelet bizonyos kivételeket megállapít, így – többek között – munkavégzés, illetve a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre vagy a szálláshelyre történő közlekedés céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, a közterületen történő tartózkodás, azonban ezen eseteket okirattal szükséges igazolni. Az is megjegyzendő, hogy a rendelet főszabály szerint tiltja a szálláshelyen való tartózkodást, ugyanakkor az üzleti, gazdasági tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett, vagyis a fenyőfaárusok megszállhatnak a szálláshelyen. Mivel a helyi szabályozás a központi járványmegelőző rendelkezésekhez igazodik, érdemes utóbbiakat is figyelemmel kísérni – tette hozzá végül Cseresnyés Péter.