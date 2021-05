Kapkodnak a balatoni nyaralók után is

Tovább drágult a tóparti települések ingatlanpiaca, amely már az előszezonban is extra erős kereslettel, a tavalyinál is magasabb fordulatszámon pörög. Szezon előtti körkép.

A legnagyobb arányban a Balaton déli partján és a Tisza-tó környékén található nyaraló- és lakóingatlanok iránt nőtt meg a kereslet január–április között, az előző évhez viszonyítva az előbbi területen 86 százalékkal, az utóbbi kínálata iránt 76 százalékkal több határozott vételi szándékot jelző, azaz a hirdető telefonszámát is felfedő keresést regisztráltak az Ingatlan.com felületein.

A balatoni keresletrobbanás az előző évi tendenciák fényében nem meglepő, a Tisza-tó pedig kiváló infrastruktúrája, kiépült autópálya-kapcsolatai és a többi üdülőövezethez képest alacsonyabb árai miatt válik egyre népszerűbbé

– tájékoztatta a Világgazdaságot Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Járvány pörgéssel

A nyaralószezon közeledtével ingatlanközvetítő hálózatok – ábécérendben: a Balla Ingatlan, a Duna House, az OTP Ingatlanpont és az Otthon Centrum, valamint a legnagyobb ingatlanhirdetési portál – szakértőit kérdezte a Világgazdaság arról, hogy milyen ár- és keresleti változásokat lehet látni az idén, és milyen változásokat hozott a tavalyi év, változtak-e a területi prefererenciák, mely települések a legkeresettebbek.

Tavaly 10 százalékkal többen kerestek nyaralót, mint a pandémia előtti évben, az árak viszont még ennél is nagyobb mértékben, 20 százalékkal emelkedtek 2020-ban.

A tendencia töretlen, az év első négy hónapjában átlagosan 26 százalékkal drágábban értékesítettek nyaralókat, mint tavaly – válaszolta megkeresésükre az Otthon Centrum.

A nyaralók, üdülési célú ingatlanok iránti érdeklődés a szokásos szezonalitást is felülmúlta, ami részben és minden bizonnyal visszavezethető a pandémiára.

Aki tehette – főleg kisebb gyerekekkel –, a lezárásokat a nagyvárosoktól távolabb töltötte. A Balaton mellett más nyaralóövezetek is felértékelődtek a járványhelyzet miatt, nagyon sokan látták be, hogy a turizmus és az életvitelünk, a szokásaink is nagyban átalakultak, és ezek a változások várhatóan hosszabb ideig megmaradnak – hangsúlyozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. A KSH statisztikái is megerősítik mindezt, hiszen sok balatoni kistelepülésen már tavaly emelkedett a bejelentett lakosok száma.

A Covid–19-járvány első hullámában óriásit nőtt a kereslet a hazai nyaralóhelyeken, felhajtva az árakat, de a kereslet csak ott jelent meg, ahol korábban is, egyáltalán nem, vagy szinte alig fedeztek fel új helyszíneket a vevők. Nem is hagyott a helyzet lehetőséget a felkészülésre az esetleges új helyszíneknek, hiszen a járvány hirtelen tört ki – mondta Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezérigazgatója.

Vízparti slágerek

Északon a Balatonfüred–Csopak–Tihany háromszögben a legdrágábbak az ingatlanok, míg délen Siófok és környéke a listavezető, de például Hévíz is a népszerű és drágább területek közé tartozik. A használt családi házak és nyaralók piacán széles skálán mozognak az árak, az új építésű lakások, apartmanok esetében viszont már egyáltalán nem ritka az egymillió forint feletti négyzetméterár sem. Eszerint

már a fővárosi szinteken mozog a környékbeli piac árazása.

Egyértelmű emelkedést látni az árakban a Balaton mindkét oldalán, ez százalékban mérve már tavaly is nemritkán két számjegyű volt.

A Balaton népszerűsége töretlen, ingatlanpiaci jelentősége a főváros után a második legerősebb lokációvá teszi, méretéből adódóan versenytárs nélkül.

Összességében az idei évben a tavalyi tendencia folytatását várja a Duna House is, ami extra erős keresletet, emelkedő árakat és gyors ingatlanpiacot eredményez. Az idei év minden eddiginél nagyobb érdeklődéssel indult a Balaton partján, és a kereslet most is nagyobb a kínálatnál – erősítette meg az OTP Ingatlanpont is, jelezve: mindezek miatt sem várható, hogy megáll az áremelkedés.

A vízpartokon, így a Balatonnál is, az elsődleges és a legdrágább lokáció a közvetlen vízparti ház vagy lakás, ezzel csak a nagyon jó panorámával rendelkező nyaralók veszik fel a versenyt. A kisebb vagy messzebb elhelyezkedő településeken ezeknél 10-20 százalékkal is olcsóbban lehet ingatlant vásárolni, érdemes azonban a helyi piacot jól ismerő ingatlanos szakemberrel feltérképezni a környéket.

Sok balatoni településen már korlátozzák az építések és beköltözések számát, hogy így próbálják megóvni a kistelepülési hangulatot, ezekre a helyi szabályozásokra szintén érdemes figyelni vásárlás előtt – figyelmeztetett Benedikt Károly.

Tipikus elvárások

A jól eladható nyaralóknak rögtön három alapvető típusuk van – jellemzi a kínálatot Balogh László az Ingatlan.com adatai alapján.

A legolcsóbb a minimalista ingatlan, jellemzően egy olyan telek, amelyen szinte semmi sincs, cserébe már 10-15 millió forintért hozzá lehet jutni.

A másik tipikus nyaraló az apartmanház típusú pihenőhely, kvázi egy második otthon, ahova a tulajdonos pihenni jár. Itt nem kell bajlódnia a fűnyírással és az épület karbantartásával, mert azt a közös költség fedezi. Ezek az ingatlanok könnyen ki is adhatók.

A harmadik típus pedig az állandó és kényelmes ott-tartózkodásra is alkalmas nyaraló- és lakóingatlan. Ezeknek az ára a környéken élők számára megszokottól kezdve a minden (luxus) igényt kielégítő ingatlanok esetében a csillagos égig terjed.

Egyre többen gondolkodnak hosszabb távra történő odaköltözésben is, erre a home office és a távmunka egyre nagyobb lehetőséget biztosít.

A nyaralópiacon tipikusan készpénzes vevők vásárolnak. Nagyobb lehet a mozgásterük azoknak, akik állandó jelleggel költöznek egy nyaralóövezetbe, de itt a bankok sok esetben legalább 30-40 százalékos önerőt várnak el.

Fehér foltok

Budapesttől nincs távolabb, mint a Balaton, de a balatoni árak harmadáért lehet ingatlant vásárolni a Tisza-tónál – közölte az Otthon Centrum. Bár a Tisza-tó környéke még mindig olcsó, nemcsak a Balatonhoz képest, hanem a Velencei-tó áraival összevetve is, de áremelkedés itt is érzékelhető annak következtében, hogy a régió turisztikai szempontból felértékelődött, egyre többen keresnek a vízparti településeken nyaralás céljára ingatlant és telket – jelezte az OTP Ingatlanpont. A keresési toplistán Tiszafüred szerepel a tóparti települések közül a legelőkelőbb, 24. helyen. Abádszalók nem sokkal lemaradva még bejutott az első harmincba, de Poroszló, Kisköre és Sarud már csak a kibővített listán szerepel.

A Tisza-tónál ingatlanbefektetésben gondolkozók számára biztató lehet, hogy a szakértők éppen itt számítanak a legnagyobb arányú felértékelődésre – derül ki az Ingatlan.com összefoglalójából. A terület tetemes tartalékokat rejteget még, de a Balla Ingatlan vezetője szerint nem megjósolható, hogy mikorra és mekkora fejlődés zajlik ott le.