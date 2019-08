Júliusban 27 százalékkal több új gépkocsit helyeztek forgalomba hazánkban

Júliusban 15 284 új személygépkocsit helyeztek üzembe az országban, 27 százalékkal többet, mint a tavalyi hasonló időszakban, közölte kimutatásában a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete.

A forgalomból történő kivonásokat leszámítva 13 130-cal nőtt a piac. A személygépkocsik fél éves összes forgalomba helyezése 89 830 volt, leszámítva a forgalomból történt kivonásokat, 73 619-cel nőtt az autópiac, tájékoztatott az importőrök egyesülete, amelynek ez évi prognózisa szerint idén eléri a 160 ezret az új gépkocsik forgalomba helyezése.

Az adatokhoz értékelésében Erdélyi Péter ügyvezető elnök hozzáfűzte, hogy az első félévi értékesítési számok nagyon közel vannak időarányosan a növekedési várakozásokhoz, így az év végére várt értékesítési volumen reálisnak, sőt inkább túlteljesíthetőnek látszik.

A személygépkocsikon belül kitért a tisztán elektromos gépkocsikra is, ezek forgalomba helyezése kis mennyiség – júliusban 171-ről volt szó – mellett növekszik. A felvevőpiac egyelőre korlátozott, és alatta van az év eleji várakozásoknak. Ugyan a töltőhálózat lassan fejlődik és sok esetben az otthoni és munkahelyi töltés is megoldott, de a tisztán elektromos autók beszerzési ára továbbra is nagyon magas. A plug-in hibrid (konnektoros) autók visszaszorulóban vannak a hibridekkel és a tisztán elektromosokkal szemben.

A júliusi növekedéshez hozzájárult a kormány nagycsaládosokat támogató programja is, július végéig mintegy 7000 igénylés érkezett, ami meghaladja a várakozásokat. A piaci értékelésben olvasható, hogy szállítási csúszások várhatóak.

Az úgynevezett kishaszon járművekből 2283-at helyeztek üzembe a hetedik hónapban, ami piaci növekedést mutatott ugyan, de időarányosan némileg elmarad az előrejelzéstől. Ebből a kategóriából 2019-re 30 ezres forgalomba helyezést vetítettek előre.

Az MGE elnöke közölte, továbbra is szükségesnek tartják és szorgalmazzák a vegyes használatú kishaszon jármű kategória felélesztését. Ez a kategória nagymértékben támogatná a kis- és középvállalatokat, ami a kormányzat deklarált célja is. Ennek ellenére a bevezetését egyelőre nem támogatja.