Járvány idején fejlesztenek a zalakarosi szállodában

Mint a hazai turizmus és vendéglátás valamennyi szereplője, bíznak a mielőbbi újranyitásban, ugyanakkor nem tétlenkednek, szinte a szálloda minden részét felújítják és komoly fejlesztést hajtanak végre a Mendan Hotelben.

Mint azt Czimondor Nándor, a szálloda igazgatója elmondta: az immár tavaly november 11-től tartó bezárás mindenkit érzékenyen érint, aki a turizmussal, vendéglátással foglalkozik, ugyanakkor a kényszerű „pihenőidő” lehetőséget teremt olyan beruházások és fejlesztések kivitelezésére, melyeket a napi működés során csak apró lépésekkel lehetett volna megoldani.

– A negyedik emelet magasságában egy új napozóterasz kerül kialakításra, ahol egy száz négyzetméteres üvegfalú medence is épül – árulta el Czimondor Nándor igazgató, aki hozzátette: ezzel párhuzamosan több új hotelszobát is kialakítanak. – Szintén a beruházás részét képezi egy új panorámalift kialakítása, ami az étterem és a leendő napozóterasz között ingázik majd. A fejlesztések mellett most van idő a karbantartások elvégzésére is, jelenleg a medencetér átfogó felújítása, a konyhai gépészet modernizációja, sőt a szállodai szobák bútorzata is megújul, illetőleg kicseréltetünk minden olyan járófelületet vagy burkolatot, ahol hibát észlelünk.

Az igazgató hangsúlyozta: a nehézségek ellenére is megpróbálják egyben tartani a személyzetet, amihez a – saját erőfeszítéseiken túl – a kormány által biztosított kedvezményeket és támogatásokat is igénybe vették.

– Sok helyről hallani, hogy a vendéglátással foglalkozó cégek még nem kapták meg a kormányzati támogatást, de mi éppen ennek az ellenkezőjéről tudunk beszámolni – hangsúlyozta Czimondor Nándor. – Novemberben az állam kifizette részünkre a foglalások 80 százalékának összegét, majd igényeltük és meg is kaptuk a 75 százalékos bértámogatást a dolgozóink után, illetve az is nagy könnyebbséget jelent, hogy az állam elengedi az iparűzési adó 50 százalékát, s hogy idén nem kell idegenforgalmi adót fizetni.

Czimondor Nándor hozzátette: az állami segítség mellett az is roppant pozitív élmény számukra, hogy a szálloda törzs­vendégei nem mondták le a korábbi foglalásokat, hanem azok átütemezését kérve jelezték: amint lehet, jönnek.

– Mi bízunk a vendégekben, a nyári újranyitás pozitív mintaként lebeg előttünk, akkor is szinte megrohamozták a szállodát – említette az igazgató, majd hozzátette: most is napi szintű az érdeklődés, az emberek már nagyon várják, hogy kikapcsolódhassanak.

– Úgy gondolom, ha lesz elegendő vakcina és sikerül elérni a megfelelő átoltottságot, akkor fokozatosan, a szabályok szigorú betartása mellett, akár már március közepén vagy április elején lazítani lehet a szabályokon és talán újra kinyithatunk – fogalmazott Czimondor Nándor igazgató.