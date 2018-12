Januártól ismét pályázhatnak a hévízi szállásadók

Január 1-jétől ismét jelentkezhetnek a fürdőváros magánszállásadói a hévízi modellként is emlegetett minőségfejlesztési pályázatra.

Jövőre immár negyedik alkalommal lesz lehetősége a szállásadóknak az önkormányzat finanszírozásában és a Hévíz TDM Egyesület lebonyolításában meghirdetett pályázat keretien belül, hogy minőségi fejlesztéseket valósítsanak meg. Erről tájékoztatott a TDM Egyesület, kiemelve: ezúttal is nagy az érdeklődés a lehetőség iránt, így, remények szerint, 2019-ben a korábbiaknál is többen nyújtják be pályázatukat. Az első évben 8, a másodikban 11 milliót vettek igénybe a szálláskiadók, idén a 110 nyertes összesen 13,45 millió forintot használt fel az önkormányzat által nyújtott 16 millió forintos keretösszegből.

Az elnyerhető összeg nagysága az önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adó (ifa) mennyiségétől függ: akik éves szinten 100 ezer forint alatt fizetnek be a büdzsébe, maximum 50 ezerre pályázhatnak, 100 ezer forint felett pedig a befizetett ifa 50 százalékára. A támogatás intenzitása 100 százalékos.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A pályázat nemcsak eszközbeszerzésre, felújításra ad módot, hanem a koronás minősítéshez szükséges összeg elnyerésére is. A kiírás már megjelent, pályázni január 1. és február 28. között lehet.

(Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pixabay)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS