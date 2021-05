Itt az eperszezon és széles a palántakínálat a zalai piacokon

Elindult az eperszezon, és megjelentek a palánták is a kereskedőknél, őstermelőknél. A két megyei jogú város piacán jártunk.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide, és kövesse percről percre a mai matematika írásbeli érettségi minden pillanatát!

A paprika és a paradicsom számos fajtája megtalálható a nagykanizsai Vásárcsarnokban, ahol több őstermelő kínál virág- és zöldségpalántákat. A palántaszezon javában tart, sokan határozottan lépnek oda az árusokhoz, de vannak olyanok is, akik először próbálkoznak ültetéssel. Az őstermelőkkel beszélgettünk a trendekről, az újdonságokról és az árakról.

A kiskanizsai Gerócs Ferenc gyerekkora óta a palánták között él. Szinte vég nélkül sorolta a paprika- és paradicsomfajtákat. Kínált még padlizsánt, zellert, cukkinit és fűszernövényt is. – A fiatalok közül, egy kezemen megszámolhatom, hányan szeretnének saját termést szüretelni – folytatta. – Egyelőre az idősebb korosztályból kerülnek ki a vásárlók.

– Sokan elkényelmesedtek, nem vállalják a kertgondozással járó munkát – folytatta Gerócs Ferenc. – Az elmúlt időszakban a magok ára elég jelentősen megugrott, az előző esztendőkben mégsem drágult a palántapiac. Az idén emelhettünk egy keveset, palántánként talán 50 forintot. Ahhoz, hogy ilyen szép és egészséges palántákkal álljunk ki, ahhoz a családnak fél évig kell dolgoznia, januártól egészen június végéig tart a szezon.

A kőröshegyi Hegedűs Gyuláné a zalakarosi kiskertjét gondozza. A kanizsai piac kínálatával maximálisan elégedett, ezért a palánták egy részét itt szerzi be. A zellerrel is biztosra megy, mint elmondta, a kiskanizsai őstermelők szakértelmében maximálisan megbízik. Eddig még mindig olyan palántákat vásárolt, amelyekből egészséges növények nőttek. Azt is megjegyezte, hogy a saját földben nevelt zöldségnek nincsen párja.

Hasonlóan vélekedett a sorok között nézelődő, bajcsai Marczin Jenőné. Elmondta: általában maga veti el a magokat és nevel palántát, de ebben az évben több megfagyott, ezért az őstermelőkre hagyatkozik. Most leginkább az édesburgonya-palánta érdekelte, eddig még nem próbálta, de szeretné megoldani, hogy a család asztalára ebből a zöldségből is saját termés jusson.

– Korábban előfordult, hogy a paprika nem mindig az a fajta volt, amit az árusok mondtak, azonban a mostani termelők már megbízhatók – folytatta. – A kiskertet gondozni óriási élmény. Persze elképzelhető, hogy olykor valami nem sikerül, de dolgozunk tovább, és érdemes próbálkozni – összegezte.

Zalaegerszeg

A zalaegerszegi piacon nagy volt a nyüzsgés szombaton. Ebben az időszakban ott is nagy a kereslet a paprika-, paradicsom- és egyéb palánták iránt, és megjelent a hazai eper is a kínálatban.

A viszontagságos időjárás a termelőknél közel kéthetes csúszást eredményezett. Lassan indul be az eper érése is, ezt megerősítette Mándó Miklós őstermelő és felesége is.

– Érik már az eper, de az igazi szezonig még közel két hetet kell várni. Nehezen indult meg a bokrosodás, és a virágzás is késett. A fagyok jelentősen befolyásolták az eper növekedését, hiszen megfáztak a virágok, ami a gyümölcs minőségében és az eperszemek formájában meg fog mutatkozni.

A házaspár fél hektáron, közel 15 ezer tővel gazdálkodik. Úgy látják, jóval kevesebb termés lesz az idén, mint az előző évben. Az árakon nem változtattak, 2000–2400 forintért adják az eper kilóját.

A legnagyobb keletje a piacon most a különböző palántáknak van. A Kocsis Kertészet standján 28 fajta paprikából és 18 paradicsomfajtából válogathatnak az érdeklődők.

– Minden évben április első hetében indul a kertészetnek az első szezonja, ami a palántaszezon. Sokan a hagyományos fajtákat keresik, de próbálunk újdonságokat is bevezetni. A paradicsomoknál megjelentek a datolya-, koktél-, hosszúkás, mézédes fajták, sárga, fekete koktélok, amik nagyon sok aminosavat és antioxidánst tartalmaznak, így nagyon egészségesek. A paprikakínálatban több új fajta is van. Ilyen a kosszarvú, ami hasonlít a hegyes erősre, de édes, hosszúkás formájú, és sötétzöld színből érik pirosra. Emellett rengeteg sárga- és zöldpaprikánk van, az átlagos méretűtől a vastag húsúig. Gondolunk azokra is, akik nehezen tudják megenni a paprikát. Nekik az Erika és a Kaméleon fajtákat ajánljuk. Ezeknek normál húsuk van, de a héjuk hártyavékony és könnyen emészthető, ezért hívják gyomorkímélő paprikáknak. Van édes és csípős változatuk is – ismertette a kínálatot Kocsis András.

A kertészetben kizárólag fémzárolt fajtagaranciális ma­gokkal foglalkoznak. Az el­múlt évhez képest a paprikapalánták árán nem emeltek, maradt 200 forint, s a paradicsompalántákat 200–400 forint közötti áron adják.