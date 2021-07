Ismét heti három napon működik a hévízi termelői piac

Visszaállt a pandémia előtti rend a város termelői piacán, amely ismét heti három napon várja a látogatókat. Az első tapasztalatok felülmúlják a várakozásokat.

A hévízi piac mintegy ezer gazdálkodónak és kézműves alkotónak biztosít megjelenési és értékesítési lehetőséget, múlt szombaton közülük mintegy 130-an várták a látogatókat. A járványügyi korlátozások – amelyek miatt egy időre zárva volt a vásártér, majd csupán heti két napra nyitott ki – érzékenyen érintették mind­annyiukat.

– Covid előtti időkben az év kilenc hónapjában heti három napon tartottunk nyitva, ­január és március között pedig elég volt a két alkalom – emlékeztetett Benkő Lajos, a piac vezetője. – A világjárvány azonban alaposan átírta a megszokott rendet, a külföldi vendégek elmaradásával jelentősen csökkent a vevők száma, így vissza­esett a vásárlóerő. Amikor újraindulhattunk, a keddi piaci napra egészen egyszerűen nem volt szükség, maradt a csütörtök és a szombat. Ez ma is elég lenne a kézműves alkotóknak és a régiségkereskedőknek, de azoknak nem, akik zöldséggel és gyümölccsel foglalkoznak. A Covid-helyzetet ugyanis nem egyeztették a paradicsommal, a paprikával, a málnával és a gyümölcsfákkal: ezek érnek és teremnek.

A kistermelők ezért azt kérték, jöhessenek keddenként is. Benkő Lajos úgy fogalmazott, a gazdálkodók otthonról nem tudják eladni a portékájukat, így ezt a lehetőséget a piacnak kell megteremteni a számukra, hiszen ez egyfajta küldetés a vásártér üzemeltetői számára.

Az eredmény pedig mindenkit meglepett: a hét eleji alkalmak a vártnál nagyobb forgalmat hoztak. Igaz, most nem a megszokott német és orosz ajkú vásárlók érkeznek a magyarok mellett, ellenben megjelentek a városban – és így a piacon is – a szlovákok, a csehek s a lengyelek, akik a korábbinál jóval nagyobb arányban jönnek ezekben a hetekben a fürdővárosba, és gyorsan felfedezték a kézműves élelmiszereket, illetve a dísz- és ajándéktárgyakat.

– Megviselte a járvány miatti fék a termelőket és a kézműveseket, és még most is érezhető, hogy az emberek tartanak egy újabb hullámtól, ami nekik is bevételkiesést jelenthet – összegzett Benkő Lajos. – Ez oda vezetett, hogy spórolósabban, célirányosan, elsősorban élelmiszert kerestek az elmúlt időszakban ide érkezők.

A helyzetet súlyosbítja az aszály, amely miatt ­például kukoricából 30 százalékos terméskiesés valószínű, árnyalta a képet a piac vezetője a gazdálkodóktól származó ­információk alapján. Emiatt drágább lesz a takarmány, és ez további nehézséget jelent a húsárukat előállítóknak. A gyümölcsökkel foglalkozókat pedig a vártnál kevesebb termés miatt éri veszteség, emelte ki a szakember.