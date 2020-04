Információs és adatlap kitöltési segítséget nyújtanak a zalaegerszegi vállalkozásoknak (Videó)

Gazdaságvédelmi segítség

INFORMÁCIÓS ÉS ADATLAP KITÖLTÉSI SEGÍTSÉG A ZALAEGERSZEGI VÁLLALKOZÁSOKNAKKedves Zalaegerszegiek!A koronavírus okozta világjárvány gazdasági világválsággal jár együtt. Ennek jeleit Zalaegerszegen is tapasztaljuk. Nagyon sok üzlet már hetekkel ezelőtt bezárt, többen elvesztették a munkahelyüket, számos gyárban leállt a termelés, így jelentősen kevesebb lesz a város iparűzési adóbevétele is. Az önkormányzat helyi gazdaságvédelmi intézkedéseit két héttel ezelőtt már ismertettük (itt olvasható: https://www.facebook.com/balaiczz/photos/a.394275553916131/3169524029724589/).Most egy újabb segítséggel jelentkezünk. A kormány nagyszabású munkahelyvédelmi akciótervet indított el. Ezeket a munkahelymegtartó és gazdaságfejlesztési támogatásokat az egyes vállalkozásoknak a kormányhivatalnál kell majd igényelni. A nagy, illetve multinacionális cégeknél valószínűleg megvan a szükséges szakmai tudás és humánerőforrás arra, hogy az adatlapokat kitöltsék. Azonban a helyi, zalaegerszegi kis és középvállalkozásnak szükségük lehet plusz információkra, tanácsokra, vagy akár kitöltési segítségre is. Ezért a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-n belül kialakítottunk egy gazdaságvédelmi csoportot, ahol a kollégáink segítséget nyújtanak az információk pontos megismeréséhez, kérés esetén pedig a támogatást igénylő adatlapok kitöltéséhez is.A csoport telefonos elérhetősége: +36-20-463-8799Email cím: gazdasagvedelem@zalaegerszeg.huKérem a támogatást igénybe venni szándékozó vállalkozásokat, hogy keressék bizalommal a kollégákat!❗️ Vigyázzunk egymásra! ❗️Üdvözlettel:Balaicz Zoltánpolgármester

