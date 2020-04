Hűségutalványok kiadásával szeretnének segíteni a szálláshelyeknek Zalakaroson

A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. a szálláshelyekkel és a térségi szolgáltatókkal összefogásban, hűségutalványokat bocsájtott ki azon vendégek számára, akik szállásfoglalásuk lemondása helyett, inkább átfoglalással segítik a szálláshelyeket ebben a nehéz helyzetben.

A koronavírus-járvány hatásai Zalakarost sem kímélik. Ha ez a veszélyhelyzet nem alakult volna ki, minden bizonnyal újabb rekordév következett volna a fürdőváros turizmusában, az első két hónap számaiból mindenesetre erre lehet következtetni.

Negyvenszázalékos növe­kedést realizált ugyanis a fürdőváros a kereskedelmi ven­dég­éjszakák vonatkozásában az első két hónapban az előző év azonos időszakához képest. A jelenlegi helyzetben sem adják fel azonban: a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. a zalakarosi szálláshelyekkel és a térségi szolgáltatókkal összefogásban hűségutalványokat bocsátott ki azon vendégek számára, akik szállásfoglalásuk lemondása helyett átfoglalással segítik a zalakarosi szálláshelyeket.

– Mint ahogyan eddig is, ezután is megteszünk minden tőlünk telhetőt a Zalakaroson élők és az idelátogatók egészségének védelméért és biztonságáért – fogalmazott Novák Ferenc polgármester. – Azt gondolom, most az a legfontosabb, hogy mindenki tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket, saját és embertársai érdekében. A kialakult helyzet ugyanakkor komoly károkat okoz gazdaságunknak, és a turizmus ebben különösen érintett. Több zalakarosi szálloda, magánszálláshely és vendéglátóegység is kénytelen volt felfüggeszteni a működését, így sokan elveszítik megélhetésüket. Néhány szálláshelynek már az is nagy segítség lehet, ha a vendégek nem lemondják a foglalásukat, hanem átteszik egy későbbi időszakra.

Czimondor Nándor, a fürdőváros alpolgármestere hozzátette: éppen a turizmus megmentése miatt indult el többek között a „#nemonddleaszállásod” kampány, amelynek keretében arra kérik a vendégeket, hogy ha módjukban áll, ne lemondják a foglalásukat, hanem az adott szálláshely munkatársaival egyeztetve tegyék át egy későbbi időszakra, akár az év második felére. A maguk részéről városi szinten is szerették volna támogatni ezt a kezdeményezést, ezért a zalakarosi szálláshelyekkel és szolgáltatókkal összefogva bocsátották ki a hűségutalványokat.

– Olyan megoldásra törekedtünk, amely minden fél számára előnyös helyzetet teremt, ezért készítettük el a zalakarosi hűségutalványt – tette hozzá Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A kezdeményezés lényegében egy hűségprogram, a 2021. június 30-ig felhasználható bónok a desztináció látnivalóihoz, éttermeihez és szolgáltatóihoz tartalmaznak különböző többletszolgáltatásokat, kedvezményeket. Az utalványokat közvetlenül a kezdeményezésben részt vevő zalakarosi szálláshelyektől igényelhetik azok a vendégek, akik a már lefoglalt szállásukat lemondás helyett későbbi időszakra halasztják. A sorszámozott utalványokat mi készítettük el, és a Tourinform-iroda közreműködésével juttatjuk el a szállodáknak és a magánszálláshelyeknek.