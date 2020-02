Hosszú távon csökkent, egy hónap alatt nőtt a munkanélküliség

Az év első hónapjának végén 249 800 álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat országos regiszterében, olvasható az NFSZ napokban megjelent tájékoztatásában.

Ez több mint 4000 fős csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Az előző hónaphoz viszonyítva azonban közel 15 000-rel, 6,4 százalékkal nőtt a munkanélküliek száma az országban.

Az álláskeresők között a januári zárónapon 121 300 férfi és 128 500 nő szerepelt. Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 106,2 ezres létszáma az álláskeresőkön belül 42,5 százalékot jelentett. Az álláskeresők között középfokú iskolai végzettséggel 128 000-en (51,3 százalék), felsőfokú végzettséggel 15 600-an (6,2 százalék) rendelkeztek.

Januárban a nyilvántartott álláskeresők aránya, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta 3,9 százalékra emelkedett a decemberi 3,5 százalékról. A legalacsonyabb rátát továbbra is Győr-Moson-Sopron megyében (1,2 százalék) mérték, emellett megemlíthető még a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Vas és Csongrád megye is. Az NFSZ nyilvántartása szerint 2020. januárban 20 000 pályakezdő szerepelt a regiszterben, arányuk az összes álláskereső között 8 százalékot jelentett. A legtöbb pályakezdő fiatalt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották nyilván, de jelentős még Hajdú-Bihar és Somogy megyében is a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma. A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma 0,4 százalékkal csökkent, 67 000-en voltak több mint egy éve munkanélküliek.

A legtöbb új munkaerőigény a főváros, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-­Sopron, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére koncentrálódott, de jelentős volt az igénybejelentések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom, Pest és Zala megyében is. Ezekben a megyékben jelentették be az állások 72,6 százalékát. Januárban a nem támogatott állások elsősorban az egyszerű ipari foglalkozású, az egyéb egyszerű építőipari foglalkozású, a mechanikaigép-összeszerelő, a konyhai kisegítő, az utaskísérő (repülőn, hajón), a kézi csomagoló, a légijármű-vezető, a hajózómérnök, az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a tehergépkocsi-vezető, a kamionsofőr és az intézményi takarító és kisegítő foglalkozásokra vonatkoztak.



A tavaly decemberhez képest januárra az ország minden megyéjében nőtt az álláskeresők száma. Közülük Zala megyében január végén 7158-at tartottak nyilván, ők 428-cal, 6,4 százalékkal voltak többen, mint az előző hónapban. Az előző év hasonló időszakához képest pedig 3,1 százalékkal emelkedett a zalai álláskeresők száma. A Nyugat-dunántúli régió másik két megyéjében is növekedés volt tapasztalható. Győr-Moson-Sopronban a 3711 álláskereső 13,7 százalékkal, a Vas megyei 4595 munkanélküli pedig 8,9 százalékkal volt több, mint decemberben. Megyénkben 444 pályakezdő álláskeresőt regisztráltak, az előző hónapinál minimálisan, 8 fővel nőtt a számuk. Az álláskeresők munkavállalási korú népességhez mért aránya Zalában 4,1 százalékra emelkedett a decemberi 3,6 százalékról. Itt 603 nem támogatott új álláshelyet jelentettek be januárban a munkáltatók, a decemberinél 308-cal, azaz 33,8 százalékkal kevesebbet. Államilag támogatott új zalai állásból 54 volt, 68-cal, 55,7 százalékkal kevesebb a decemberinél. Mindezek mellett is több mint 2500 betöltetlen álláshelyet kínáltak a munkáltatók Zala megyében.