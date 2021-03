Hogyan gyorsítja meg a hitelfelvételt az OTPDirekt használata?

A hitelfelvétel nagyon sokáig csak személyesen volt intézhető. Az elmúlt években azonban egyre növekedett az igény, hogy online is lehessen intézkedni. Ez főleg az olyan pénzintézetek számára volt létkérdés, akik nem rendelkeznek olyan sok bankfiókkal, mint például az OTP Bank.

Ahogy a koronavírus járvány terjedni kezdett szinte minden bank megkezdte a lépéseket afelé, hogy a hitelek is online módon igényelhetőek legyenek, sőt, akár a teljes folyamat nélkülözze a személyes jelenlétet. Az OTP Bank esetében létrejött egy újfajta netbanki oldal, melyen már a hiteligénylés is intézhetővé vált.

Ez sokak számára nagy segítség, hiszen gondoljunk bele, hogy hányan vannak például mozgáskorlátozottak, akinek a személyes jelenlét megoldása hatalmas feladat, de már maga a vírus elleni védekezés szempontjából is nagy előre lépés, nemcsak az ügyfelek, de a banki dolgozók számára is. Az OTPDirekt segítségével egyrészt megigényelhetjük a bankszámlakivonatunkat elektronikus úton, mely más banknál igényelt hitel esetén lehet szükséges, hiszen minden hiteligénylésnél kérni szokták. Másrészt magát az OTP Bank hitelét is igényelhetjük és intézhetjük online.

Milyen hiteleket igényelhetünk?

Az OTPDirekt segítségével számos igénylést indíthatunk, köztük hiteleket is. Egyrészt már igényelhető a Minősített Fogyasztóbarát személyi hitel, mely eddig csak az OTP Banknál volt elérhető, és meglehetősen kedvező feltételekkel vehető fel. Másrészt folyószámlahitel is igényelhető, szintén az OTP Direkten keresztül. Ezek a lehetőségek a magánszemélyek számára elérhetőek, de a vállalati ügyfele számára is annak a banknak hitellehetőségei, melyek közül van, ami szintén igényelhet a netbank segítségével.

Azoknak sem kell feltétlen a bankba rohanniuk, akik a kormány által hirdetett kedvezményeket szeretnék igénybe venni, mint például a lakásfelújítási támogatást vagy a CSOK-ot. A lakásfelújítási támogatás esetében ugyan magát a támogatást nem kérhetjük, de a ha hitelből szeretnénk a felújítást, azt megtehetjük. A CSOK esetében pedig elindíthatjuk az igénylést, amivel szintén időt és személyes találkozást tudunk megspórolni.

Milyen hiteligényléshez kapcsolódó feladatokat intézhetünk online?

Az online hitelfelvétel nem puszta szóvirág már. Régebben már maga az igénylés is elképzelhetetlennek tűnt online, manapság pedig már az egész folyamatot intézhetjük így. Kezdve az igényléssel, amihez elég az OTP Direkt felületét használni, ha van ilyenünk. A szükséges dokumentumok benyújtása is történhet már a neten keresztül, mert már így is elfogadják a szükséges papírokat, mint például a személyi okmányok másolatát, a banki kivonatot vagy a munkáltatói igazolást.