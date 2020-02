Hévízen, Zalakaroson és Zalacsányban is az értékekre és a fejlesztésekre alapoznak

Idén öt zalai, vagy ide kötődő szakember és politikus került be a hazai turizmus legfontosabb személyiségei közé. Az őket bemutató kiadvány hagyományosan a január végi budapesti szakmai évadnyitó gálára jelent meg, a különböző kategóriákban a megyéből Papp Gábor, Novák Ferenc, Baldauf Csaba, Könnyid László és Csándli Balázs kapott helyet.

A Magyar Turisztikai Szövetség – 23 rangos hazai szervezet ajánlása, szavazata alapján – hetedszer állította össze A turizmus 50 fontos szereplője című albumot, amely idén két új kategóriával bővült, bemutatva a szakma szempontjából legfontosabb 10 polgármestert s 10 sokra hivatott fiatalt.

Harmadszor került a top 50-be Könnyid László, aki tavalyig, 15 éven át, a hévízi Hotel Európa fit vezérigazgatója volt, majd átigazolt a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, ahol vezérigazgató-helyettesként dolgozik. Azt mondta, az éves kampányok tervezésénél továbbra is kiemelt szempont, hogy Magyarországot arra a magasabb szintre helyezzék és pozicionálják, amelyre egyedülálló turisztikai terméke és az ágazati szereplők kiváló munkája okán hivatott.

– Az országban zajló számtalan turisztikai fejlesztés, beruházás eredményeként biztosított lesz hosszú távon is az a versenyképes árualap, amely meg tudja szólítani a magasabb költési mutatókkal rendelkező vendégeket, érkezzenek a világ bármely országából – jelentette ki a szakember.

A hazai turizmus szempontjából meghatározó polgármesterek közé a két zalai, nemzetközi presztízsű gyógyfürdőhely, Hévíz és Zalakaros első embere is bekerült.

Papp Gábor munkásságával kapcsolatban a kiadvány megállapítja: Hévíz a vidéki városok közt évek óta a legkeresettebb, a turisztikai eredményeket és népszerűséget ille­tően csak Budapest előzi meg. Ez a folyamatos fejlesztéseknek is köszönhető, amelyek 2020-ban is folytatódnak. Papp Gábor elmondta, szeretnék, ha Hévíz modern, ugyanakkor barátságos, emberközpontú, minőségi infrastruktúrával rendelkező város lenne. Ezzel párhuzamosan pedig, kormányzati segítséggel, hamarosan a Hévíz-Balaton Airport fejlesztése is elindul.

Novák Ferenc irányításával Zalakaros is megújul, ennek visszaigazolása, hogy 2018-ban és 2019-ben öt gyémánt marketingdíjat érdemelt ki a város, emellett több szálloda és a fürdő is sorra kapja a kiváló minősítéseket. Karoson évek óta dinamikusan nő a vendég­éjszakák száma, most már évi 700 ezer fölött jár, tavaly pedig 1,7 milliárdos fejlesztés indult, amelynek eredményeként új városközpont jön létre a jelenlegi sportpálya helyén, és folyamatosak a beruházások a Zalakarosi Fürdőben is.

A top 50-es elitben szerepel immár hatodszor Baldauf Csaba, az alsópáhoki Kolping Hotel igazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének általános alelnöke. Interjújában arról is beszélt, tavaly jelentős mértékben meg­újult a családi szálloda, például a fogadó- és két szállásépület.

– Annak ellenére, hogy a fejünk felett ácsok, mellettünk pedig szigetelők dolgoztak – fogalmazott Baldauf Csaba a kiadványban –, az eredmények sem maradtak el. Kihasználtságunk az előző évhez képest három, a vendég­éjszakák száma három-négy százalékkal emelkedett, ezen belül a magyar piac növekedése nyolcszázalékos volt, ami nagyrészt a SZÉP-kártyának köszönhető.

Az év top 10 fiatalja között bemutatja a kiadvány a zalacsányi Zala Springs Golf Resort 32 éves hospitaly directorát, Csándli Balázst, aki korábban dolgozott a budapesti Hiltonban, a bécsi Ritzben, Mallorcán a sziget leghíresebb éttermét irányította, s tevékenykedett egy osztrák síparadicsomban is. Zalacsányban közreműködésével 5-600 egységes lakóparkot építenek, s most készül egy superior ­lifestyle szálloda megvalósíthatósági tanulmánya.