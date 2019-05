Hévíz a húsz legjobb európai úti cél között

A népszerű fürdőváros bekerült a top 20 jelölt közé a European Best Destination közönségszavazásán.

Hévíz is részt vesz a European Best Destination top20-as közönségszavazásán, mely 2020. január 15-től február 5-ig tart majd – írja a Travelo. Lejeune, a díj kreatív igazgatója szerint a zalai város megérdemelte a helyét a mezőnyben, hiszen legalább akkora élményt nyújt a látogatóknak, mint bármelyik másik európai nagyváros, ráadásul megfizethető is.

A verseny honlapján Hévíz ismertetőjében többek között kiemelik, hogy itt található Európa legnagyobb természetes termáltava, valamint azt is, hogy Budapest után a leglátogatottabb város Magyarországon.