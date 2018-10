Határozott jövőképpel a munkavállalókért

Az AVIUS Kft. Nagykanizsán a Csengery út 113. szám alatti telephelyén 2002 óta működik.

Kezdetben egy épületet béreltek, mára viszont „belakták” az egész területet, s mindegyik épületet hasznosítják. Ráadásul a most elkészült, hetedik gyártóüzemüket a nemrégiben felújították, s hamarosan itt is megkezdődik a termelés. Csamangó Antal telephelyvezető az év eleje óta dolgozik, az irányítása alatt 15 millió forintot költöttek munkakörülmények, biztonság és környezet-egészségügy javítására, valamint az új dolgozók betanítására.

– Üvegszállal erősített kompozit műanyagot (GRP) készítünk a kezdetek óta a gyárban – fogalmazott Csamangó Antal. – Az elkészítés mellett megrendelői kérésre megmunkálást is vállalunk. Méretre vágjuk, sőt CNC géppel kialakítjuk az adott formát, akár lapra szerelt formában, szerelési rajzzal adjuk át a vevőinknek. Ezen kívül rendelkezünk egy külső úgynevezett összeszerelő csapattal is, akik ha azt a partnerünk igényli a rendelkezésükre állnak. Termékeink felhasználása a kifejezetten előnyös tulajdonságaik miatt rendkívül széleskörűek, hiszen nagy szakítószilárdsága mellett többek között korrózióálló, tűzálló, ellenáll a kémiai anyag álló, de a napfényt és az UV-sugárzást is kifejezetten bírja. Valóban szinte mindenütt kitűnően használható, például az előbb felsorolt előnyei okán gyakran a tengerekben is alkalmazzák. Sőt egyre szélesebb körben elterjedt, hiszen kialakítható úgy, hogy elektromosan vezető legyen illetve ennek ellentettje ugyanúgy elképzelhető. A megrendeléseink közül kiemelnék egy metróépítést, ahol a Nagykanizsán készített műanyag szigetelési feladatot lát majd el. Ugyanakkor tengerbe helyezhető fúrótornyok, stégek előállításánál számítanak az anyagunkra, mely sok esetben jobb és gazdaságosabb, mint a saválló acél, hiszen időtállósága megkérdőjelezhetetlen. Éppen ezért különféle épületek külső lépcső- és korlátrendszereit is az üvegszállal erősített kompozit műanyag adja. Érdekességként említem egy különleges megrendelésünket, mely során golyóálló paneleket fogunk gyártani.

Az AVIUS Kft. telephelyvezetője hozzátette: ez egy folyamatosan növekvő piac, s ennek megfelelően igyekszünk bővíteni a gyártósorainkat. A cég éves árbevétele három milliárd forint, mely szerencsére évről évre növekszik. Elsősorban Európába szállítanak, ennek mindössze tíz százaléka Magyarország. Sőt gyakran a kontinensen kívülről, például Egyiptomból is érkeznek megrendeléseik.

– A tevékenységünket ebben az évben a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az év vállalkozása díjjal ismerte el, mely komoly visszaigazolást jelentett a cégünk számára – folytatta Csamangó Antal. – Ez kitűnő figyelemfelhívás volt, hiszen sokak keveset tudtak rólunk, ez az elismerés pedig megerősített bennünket abban a hitben, hogy a jó irányba tartunk. Fontos kiemelni a munkakörülmények javítását, melyre az AVIUS Kft. rengeteg energiát fordít. Erősítjük a tisztaságot, a rendet, biztosítjuk és elvárjuk a munka- és környezetvédelmet. A munkához szükséges védőeszközöket rendszeresen felülvizsgáljuk az előírások és dolgozói igények figyelembevételével. Fontos, hogy munkatársaink biztonságban tudhassák magukat.

Az új projektjükben felújítottak egy csarnokot, korszerűsítették a fűtést, a hűtést, a világítást, valamint a légelszívást. Kicserélték, s egyúttal biztonságossá tették a padozatot, s ezek csak az első lépések.

– Két hónapon belül érkezik kettő teljesen új gépünk, melyet részben egy sikeres pályázat útján szereztünk be – tájékoztatott Csamangó Antal. – Ennek kapcsán egy másik, már meglévő csarnokunkat is teljes egészében felújítjuk. A növekvő piaci igényeken alapuló terjeszkedésünk megfontolt, szeretnénk még vonzóbbá tenni a cégünket a munkavállalók előtt. Jelenleg 230 főt foglalkoztatunk, s jövőben szeretnénk megszakítás nélküli munkarendben gyártani. Ebben a modellben nem tervezünk túlórát, cserébe sokkal kiszámíthatóbbá válnak a beosztások. Ennek a rendszernek köszönhetően a munkavállalók magasabb bérekre számíthatnak. Versenyképes fizetésre számíthat, aki az AVIUS Kft-nél helyezkedik el, júniustól a cafateriát legalább 30 százalékkal növeltük, a béreket a teljesítményhez igazítottuk, s a bónuszt kiterjesztettük. Különös figyelmet kapnak az új belépők, akiket 3 havonta értékelünk, s fejlődésük alapján besoroljuk őket a megfelelő bér sávba.

Az AVIUS Kft. biztos jövőképpel rendelkezik, s erre alapozva elkezdődött a cég folyamatszemléletű modernizálása, melyet vállalatirányítási rendszer bevezetésével, erőteljes digitalizációval tesznek hatékonnyá.

