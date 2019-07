Három tonnát meghaladó lehet az olajos növény zalai átlagtermése

A tavaszi óvatos, inkább aggódó véleményekhez képest mára, az aratása vége felé javultak a repce termésmennyiségével kapcsolatos kilátások.

A tavaly őszi és az idei tavaszi szárazság idején nem úgy fejlődött az olajos növény, mint amit a gazdálkodók reméltek. A tavaszi szárazság alatt hetekig sínylődött, majd a nagy mennyiségű esők hatására hirtelen szárba szökkent. A szakemberek véleménye az volt, és ez a már betakarításra váró állományokon is látszik, hogy az optimálisnál kevesebb elágazása lett a repcének, ami miatt a virágok, majd a termés mennyisége is kisebb lett.

– Az igazán jó állapot az, amikor a repce elágazásai már a talajtól 10-20 centiméterre megkezdődnek, akkor hoz sok oldalhajtást és sok virágot, majd becőt. Most a szárazság alatt kevésbé ágazott el a növény, a csapadék hatására pedig szárba szökkent, és 50-60 centiméter magasságban alakultak ki az elágazások. Ennek ellenére kellemes csalódás ért bennünket. A velünk kapcsolatban levő termelők véleménye alapján is 3–3,7 tonna körül alakul a legtöbb helyen az átlagtermés, a mi érdekeltségeinkben pedig 3,5–3,8 tonnás az átlag. A korábbi becsléseknél tehát kissé jobb lett a termés, de az igazi jó évjáratok 3,6–4 tonna körüli átlagát nem éri el – mondta Balogh Rudolf, a Baki Agrocentrum vezetője.

A szakember hozzátette, az említett átlagok mellett előfordulnak a megyében 4, illetve 4,5 tonnás repcetermések is, ez utóbbiak azonban inkább kisebb területeken, tábla szinten tapasztalható kiugró értékeknek számítanak.

Zala megyében tavaly mintegy 18 ezer hektáron termeltek repcét a gazdálkodók, aztán, úgy látszik, mérséklődött az olajos növény iránti termelői bizalom, mert lecsökkentették a vetésterületét, 15 661 hektáron vetették el tavaly ősszel, ennek tart jelenleg az aratása a vége felé. Tavaly összesen 50 ezer tonna termett belőle Zala megyében, hektáronként csupán 2,8 tonnás átlaggal. Valószínűleg a tavalyi gyenge termés lehet a magyarázata annak, hogy idén közel két és fél ezer hektárral kisebb területen kell aratni.

Jelenleg már a vége felé közeledik az őszi káposztarepce betakarítása, valószínűleg a jövő héten be is fejezik a munkát a gazdálkodók, de az már most biztosnak látszik, hogy a termés meghaladja majd a tavalyi mennyiséget.