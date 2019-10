Gáz- vagy villanytűzhely az ideális választás számunkra?

A háztartási nagygépek vásárlása körültekintést igényel, hiszen a pénzünkért a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező készülékeket szeretnénk kapni. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a legtöbb kérdés a tűzhelyek vásárlása során merül fel. Annak jártunk utána, milyen készüléket érdemes választani, illetve mit kell tudnunk a különböző típusokról. Az első és legfontosabb kérdés: elektromos- vagy gáztűzhelyet vásároljunk?

Az elektromos tűzhelyek komoly fejlődésen mentek keresztül az utóbbi évtizedekben; a régi vasmagos készülékeket felváltották a kerámialapos és az indukciós főzőlapok. Részben ennek köszönhető, hogy a villanytűzhelyek egyre népszerűbbek; a jobb energiahatékonyságuk mellé szép és igényes megjelenés párosul. Noha a mai napig vásárolhatók vasmagos készülékek, egyre inkább szorulnak ki a kínálatból; a kerámialapos villanytűzhelyek megjelenésével megszűnt a hőveszteség és a lassú felmelegedés problémája. Sőt, az indukciós tűzhelyekkel megérkezett a villanytűzhelyek új generációja. Ezek esetében a hőenergia nem az ellenállásnak, hanem a mágneses indukciónak köszönhetően jön létre. Az indukciós készülékek esetében nem maga a főzőlap melegszik fel, hanem a mágnesezhető anyagból készült edény, aminek köszönhetően gyakorlatilag megszűnik a hőveszteség problémája.

Habár a gáztűzhelyek népszerűsége csökkenőben van, mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ezek a készülékek is jelentős technikai fejlődésen mentek keresztül az utóbbi években és évtizedekben. A visszaszorulások oka inkább magyarázható a gázenergia árelőnyének csökkenésével, mint a készülékek hiányosságaival. Az újabb gáztűzhelyek fokozatmentes szabályozókkal és égésbiztosítóval rendelkeznek.

Sokan a mai napig a gáztűzhelyekre, pontosabban a gáztűzhelyek főzőfelületére esküsznek. A gyártók rengeteget tettek azért, hogy a gáztűzhelyek a lehető legjobb minőséget képviseljék, illetve a legjobb szolgálatot tegyék számunkra. Ez sikerült is, a korszerű gázüzemű főzőfelületekkel rendszerint maradéktalanul elégedettek vagyunk, a sütő azonban komoly kihívás elé állítja a gyártókat. A gáz fizikai tulajdonságait a legnevesebb gyártók sem írhatják felül; gázsütőkben a hőeloszlás nem minden esetben egyenletes, ezért az ételeink sülése is egyenletlen lehet. Ez a probléma hívta életre az úgynevezett kombinált tűzhelyeket, amelyek gáz főzőfelülettel és elektromos sütővel rendelkeznek.

Ha az elektromos- és a gáztűzhelyek közül kell választanunk, természetesen az árakra is figyelmet kell fordítanunk. Hasonló felszereltséget, fejlettségi szintet és minőséget feltételezve a gáztűzhelyek némileg olcsóbbak, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy gázüzemű főzés során páraelszívóra és légbevezetőre is szükség lesz, egyes gázszolgáltatók esetében pedig a mágnesszelep és az áramlásérzékelő is kötelező tartozék.

Ha ezeket a többletköltségeket is alapul vesszük, akkor a gáztűzhelyek már bizonyosan magasabb bekerülési költséggel járnak.

