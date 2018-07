Felavatták a modern technológiájú üzemet Búslakpusztán

A kommunális hulladék teljes feldolgozása a cél, fogalmazott Nagy Zoltán pénteken a megyeszékhely határában, Búslakpusztán felépült hulladékválogató üzem avatásakor.

A 3B Hungária Kft. ügyvezetőigazgatója a Szabadics Zrt.-vel konzorciumban felépített üzem bemutatásakor szólt az ide vezető útról is. Mint felidézte, az ezredfordulón foglalkoztak először hulladékfeldolgozási rendszerekkel. Az első ilyen létesítményt Szegeden hozták létre 2001-ben, a következő években 2014-ig Európában 64 hulladékfeldolgozó üzemet építettek fel. Profiljuk közben bővült energetikai célú beruházásokkal is. Erőművek számára biomasszát fogadó állomásokat, tüzelőanyag-előkészítő rendszert építettek, majd kommunális hulladékfeldolgozó rendszerek létrehozásában vettek részt.

E területen tudományos kutatóintézetek bevonásával fejlesztésbe kezdett a cég, és van olyan eleme a megvalósított hitech műszaki megoldásoknak, amelyet már szabadalom véd. A most átadott 60 ezer tonna éves kapacitású üzemben ezeket hasznosítva elérhető, hogy a lerakott hulladék mennyisége 63 százalékra csökkenjen és a hulladékot további feldolgozásra alkalmas elemekre bontják. A tíz éve indult ökováros program fontos állomásának nevezte Balaicz Zoltán polgármester az 1,4 milliárd forint értékű fejlesztést, ami az első lépésnek is tekinthető az lternatív energiák hasznosításához vezető innovációs programban. Megemlítette azt is, hogy a Zalavíz Zrt.-vel kidolgoztak egy olyan komplex csapadékkezelési modellt, ami képes reagálni az új időjárási kihívásokra, amelyekkel az elmúlt években találkoztunk.

A város biogáz alapú távhőrendszert is tervez, ez pedig a nagy létesítmények energiaellátásához adhat segítséget. Ez az üzem a jövőnknek szól, fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő. Jelentős eredménynek nevezte, hogy a megyeszékhely és a környező települések hulladékát feldolgozó üzem jóvoltából az eddigi mennyiség töredékét kell csak lerakni, a többi hasznosul, biztosítva ezzel az egészséges környezetet.

A fejlesztést Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár is méltatta, majd dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta: a fenntartható fejlődés egyik eleme a Búslakpusztán megvalósult beruházás, ami egyedi megoldásaival is példaértékű, és az ország első ilyen színvonalú, komplex üzeme. Követendőnek nevezte a többi város számára is a beruházást, ami az energiatermelésben is szerepet kaphat. Mint emlékeztetett rá, a kormány célul tűzte ki, hogy az itthon megtermelt villamos energia legalább 90 százalékát szén-dioxid kibocsátása nélkül állítsák elő. Az atomerőmű és a napenergia mellett a geotermikus erőművek, illetve a bio-égetőművek jelenthetik a megoldást. Ezért a hulladék energetikai hasznosítása komolyan hozzájárulhat a cél eléréséhez. Arról is szólt, hogy 2021 és 2027 között az innováció és a fenntartható, élhető környezet két olyan terület, amelyre az Európai Unió több támogatást fordít.