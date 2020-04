Fejlesztik a keszthelyi strandokat

200 millió forintos pályázati forrásból fejlesztik idén a keszthelyi strandokat. A beruházás során megújulnak a fogadóépületek, családbarát öltözőket hoznak létre, de átalakítják a Városi Strandon lévő óriáscsúszdát is. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere kiemelte, a járványhelyzet idején is fontos fejleszteni, hiszen ezek a beruházások a járvány után is megmaradnak.

Az elmúlt hetekben zárt kapukat talált az, aki a keszthelyi strandok valamelyikére szeretett volna ellátogatni. A város önkormányzata a járványhelyzetre való tekintettel úgy döntött, hogy lezárja a strandok területét, ezzel is elősegítve a járvány lassítását. A Balaton-parton azonban a munka nem áll meg, hiszen a fürdőhelyek folyamatos karbantartást igényelnek még akkor is, ha idén várhatóan nem a megszokott rendben nyitják meg kapuikat a strandok – adta hírül a Keszthelyi TV.

„A fű folyamatosan nő, tehát azt folyamatosan nyírni kell. A strandnál az egyik legfontosabb tényező, hogy gyepminőségű legyen. Arra készülünk, hogy bármelyik pillanatban működésképesek legyünk, hogyha arra engedélyt kapunk és ha az időjárás is olyan. Azon kívül a fáknak a megmetszése történt meg például a Helikon Strandon, onnan el kell hordani a lemetszett ágakat és egyéb dolgokat. A fejlesztésekhez kapcsolódóan, meg fognak indulni a pályázatból most már bizonyosan rövid határidőn belül a fejlesztések, de ehhez kapcsolódóan még nekünk is vannak önerős feladataink, sétányépítés és egyéb dolgok, amikre már aláírt szerződések vannak.” – tájékoztatott Csendes Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdőüzemeltetési részlegvezetője.

A balatoni strandok nehéz szezon elé néznek az idén, így a bevétel is jelentősen csökken. Csendes Antal elmondta, az építőanyag beszerzése is kihívás elé állítja őket, ugyanakkor szakemberhiánnyal is küzdenek. A kivitelezések ettől függetlenül zajlanak, az önerő mellett mintegy 200 millió forintos pályázati forrás áll rendelkezésre, amelyből több beruházást is megvalósítanak az idei évben. A fejlesztések mindhárom strandot érintik.

„Minden évben, évről évre fejlesztjük a strandjainkat, nem lesz ez másképp az idei évben sem, függetlenül attól, hogy az idei évben a szezon hogy fog alakulni. Ezt ma még nem tudja megmondani senki, de mi azért a fejlesztésekkel készülünk, hiszen a fejlesztések a járvány után is, a következő években is itt maradnak velünk, és a mi strandjaink értékét emelni fogják, a látogatottságukat jobban tudják majd növelni.” – mondta Nagy Bálint, Keszthely polgármestere.

Az idei évben megújulnak a strandok fogadóépületei. A Helikon strand bejárati épülete új tetőszerkezetet kap, de átalakítják a belső tereket is. Emellett fejlesztik a zöldterületeket és családbarát kültéri öltözőket alakítanak ki. A Libás strandon szintén felújítják a fogadóépületet, gyerek WC-t és baba-mama szobát alakítanak ki. Emellett egy vízisport eszköztároló kialakítása is folyamatban van.A Városi Strandon kívül és belül is megújul a bejárati épület. Emellett itt is megvalósul a zöldterületek fejlesztése, a vizesblokkok és az öltözők felújítása, valamint kültéri öltözőkabinok kialakítása.

„A strandjainkon egy egységes arculatot fogunk a tájékoztató táblákkal, tájékoztató elemekkel együtt is egy egységes arculat igyekszünk létrehozni. Természetesen nagyon fontos, hiszen a strandjaink nagy része zöldterületből áll, hogy a zöldterületeket, ahogy eddig is, a következő időszakban is folyamatosan újítjuk meg. Füvesítünk, fákat ültetünk. Ennek egy része tavasszal már megtörtént vagy pedig az ősz folyamán fog megtörténni, amikor lehet ültetni az adott típusú fákat. Lényeg az, hogy a zöldterületi fejlesztéseket is meg fogjuk valósítani.” – tette hozzá a polgármester.

A Városi Strandon megújul az óriáscsúszda is. Ennek értelmében egy modern, a mai kor követelményeinek megfelelő élményelem jön létre. A csúszda új gépészeti rendszert kap, de a tartószerkezet és a pályarendszer is teljesen megújul. A város vezetése bízik abban, hogy már az idei évben is élvezhetik a fejlesztéseket a keszthelyiek és az ide látogató vendégek.