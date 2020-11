Ezúttal sütnivaló tököt vizsgáltak a Szupermenta programban

Összesen 11 hazai termesztésű tököt vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a Szupermenta program szezonális tesztjében. A ma már „klasszikusnak” számító hét kanadai sütőtök mellett négy eltérő fajtájú, de szintén étkezési célra szánt tök kedveltségét is tesztelték. Összességében elmondható: amellett, hogy finomak, biztonságosak is a magyar termesztésű sütnivaló tökök.

Az őszi ízek egyik nagykövete került most a Szupermenta program középpontjába. A sonkatökök alapos vizsgálata mellett a szakemberek arra is kíváncsiak voltak, hogy a többfelé kapható, más fajtájú tökök valamelyike le tudja-e taszítani trónjáról a közkedvelt kanadai sütőtököt. E szellemben a termékteszt kiegészült a delicata, a japán (hokkaido), a nagydobosi típusú és a provance-i muskotály fajták egy-egy példányával is, tájékoztatta lapunkat a Nébih.

A laboratóriumban mérhető vizsgálatok közül a hatóság szakemberei többek között nitrit-, nitrát- és cukortartalom-mérést végeztek, továbbá megnézték, hogy a terményekben mennyi béta-karotin található. A darabolva árusított termékeknél szúrópróbaszerűen ellenőrizték a listeria monocytogenes baktérium jelenlétét is. Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból minden termék megfelelt.

Hibás jelöléssel csupán egy esetben találkoztak a hatósági ellenőrök: egy nagydobosiként árusított tök nem felelt meg a fajtajellegnek, így pontatlan volt a tájékoztatás. Az ellenőrök bekérték a termék adatait az érintett forgal­mazótól. A továbbiakban hatósági figyelmeztetés várható.

A Szupermenta termékteszt kiegészítéseként egy termelőnél komplex helyszíni ellenőrzést tartottak a Né­bih felügyelői. Megvizsgálták többek között a termelés körülményeit, valamint a technológiai és higiéniai megfelelőségeket. A horti gazdánál mindent rendben találtak a szakemberek.

A kedveltségi vizsgálaton ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A hét kanadai sütőtök közül az első helyet az Auchan, a másodikat a Tesco, míg a harmadikat a Lidl zöldségpultján kínált sütőtök érdemelte ki.

A fajták versenyében pontegyenlőséggel első helyen végzett a kanadai, valamint a provance-i muskotály sütőtök. Ezeket szorosan követve második helyen végzett a nagydobosi sütőtök. A japán sütőtök a harmadik helyre, míg a delicata, azaz tölteni való sütőtök a lista végére került.

A nem étkezési célra árusított tökök esetében, mint például a faragásra szánt halloween tök vagy a kisebb dísztökök, a forgalmazónak fel kell tüntetnie a címkén, hogy a termék nem étkezési célra szolgál, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ez, teszik hozzá, nem jelenti feltétlenül azt, hogy mérgező, de ezek a termékek nem mennek át azokon a minősítési és ellenőrzési eljárásokon, amiken az élelmiszerként forgalmazott termékek. Éppen ezért az ilyen tök fogyasztása semmiképpen nem javasolt, még akkor sem, ha esetleg az íze nem keserű.