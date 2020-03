Exportkieséssel küzd a halászat Zalában

A járvány kezdetekor jellemző nagy felvásárlási láz nem érintette a hazai édesvízi halászatot. Sőt, az ágazat egyik vezetője szerint a halászat a tavalyi hasonló időszakhoz képest közel negye­dével értékesített kevesebb halat. Pedig nincs hiány az ízletes, édesvízi kopoltyúsokból.

Erről dr. Németh Istvánnal, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökével beszéltünk. Mindenekelőtt elmondta, hogy sajnos e járványos időszakban nem tudták megtartani március 20-án a magyar halak napjára tervezett ünnepségeket. Az év halát azonban megválasztották, amely a Magyar Haltani Társaság által jelölt fajok közül a szavazatok alapján a süllő lett.

– Jól indult az év a magyar halászat számára, mind a termelést, mind pedig az értékesítést tekintve, de márciusra megváltozott a helyzet a koronavírus-járvány miatt. Megtorpant a halfogyasztás, korlátozott az áruházak nyitvatartása, nagyon helyesen az idősebbek kevesebbet járnak vásárolni, és az emberek elsősorban a sertés- és baromfihúst vásárolták fel. Jelenleg is halászunk, ebben az időszakban a horgászoknak visszük a horgászvizekbe a telepítésekre kért árut. Egy átlagos évben a horgászok megrendelései a hazai édesvízi halászat termelésének 30-40 százalékát kötik le. A többi exportpiacokra kerül és a hazai étkezési halforgalomban, a piacokon, a multinacionális áruházláncokban kel el. Az év első két hónapjában sok halat adtunk el Romániába, Ausztriába, Szerbiába és Lengyelországba. Most viszont az ágazat exportja a szállítási gondok miatt visszaesett. Kockázatot jelent az országhatároknál tapasztalható több órás várakozás. Mert ha a kamionban kifogy az élőhal szállításához szükséges oxigén, elpusztul a szállítmány. Minden utat úgy kell tervezni, hogy a megrendelőig kitartson az oxigén. Emiatt most kockázatosak, és lecsökkentek az exportszállításaink – mondta a szakmaközi szervezet elnöke.

Németh István hozzátette, sokat segítene, ha minél többen gondolnának itthon a halfogyasztásra. Mint mondta, a hal egészséges, és böjti étel, aki tartja ezt a szokást, az is fogyaszthat halat ebben az időszakban.

– Szemben más húsféleségekkel, a haltermelők nem emeltek az átadási áraikon. A MAHAL megkérte a tagszervezeteiket, hogy ne éljenek vissza a jelenlegi helyzettel, és a tavalyi árakon adjuk át a halat a kereskedelemnek – sorolta a halfogyasztás melletti érveket az elnök.

A napokban a Tógazda Halászati Zrt. halászaival találkoztunk a zalaszentgróti tavaknál, ahol a brigád éppen a hálóból rakta át tartályos kamionra a kifogott több mázsa pontyot és kárászt. A műszak vezetőjétől, Szabó Zoltántól az idei enyhe tél hatásáról érdeklődtünk.

– Az enyhe tél okozhat problémát, mert ha nincs jég, nem rétegeződik a jég alatt nyugalomban levő víz. Olyankor a szelesebb időszakok átkeverik a vizet, aminek az alsó része is lehűl egy-két fokig. Abban pedig hajlamos megfázni a hal, ami okozhat a halászat számára némi veszteséget. Egyébként mi folyamatosan halászunk, mert beszállítók vagyunk a nagyobb áruházláncokba. Sajnos mióta kialakult a járványügyi helyzet és bezártak a szállodák, éttermek, belföldön is csökkentek az igények, pedig nagyon egészséges az itt kifogott friss hal. Most horgászegyesületeknek viszünk telepítésekre. Mosonmagyaróvárra például 25 mázsával szállítunk, és szinte naponta ellátjuk a vasi és zalai horgászokat kifogásra váró halakkal.