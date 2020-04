Esőt és fuvarokat várnak a gazdák Zalába

A mezőgazdaságban nincs leállás, hiszen a szántóföldi gazdálkodásban és az állattenyésztésben is a természet diktál. Ezt a folyamatot az időjárás és más külső tényezők befolyásolják, most például a járvány miatti szállítási korlátozások okozhatnak gondokat, hallottuk az agráriumban működő cégvezetőktől.

A szántóföldi növénytermesztésben a tavaszi fejtrágyázásokat február végén, március elején elvégezték a gazdálkodók. Milyen teendők várnak rájuk a további időszakban, s a munkát hogyan befolyásolja a járványhelyzet? – érdeklődtünk az ágazatban működő vállalkozásoktól. – Az idei tavaszi indulás egyik jellemzője a kevés csapadék. Februárban megtörtént az őszi vetések fejtrágyázása, volt is eső utána, ami bemosta a talajba a műtrágyát. Azonban csak nagyon kevés, 5-10 milliméter esett, miközben legalább 20-30 milliméter kellett volna. Most is várjuk a tavaszi esőt. A tavaszi árpának, a borsónak, a zabnak az elvetése már több hete megtörtént. Az elmúlt időszakban a növényvédelmi tennivalókat, elsősorban a repce rovarkártevő elleni permetezését is folyamatosan végezték a termelők. Sajnos szélsőségesen alakul a hőmérséklet – mondja Balogh Rudolf, a Baki Agrocentrum Kft. vezetője.

– Reggelenként előfordulnak mínusz kettő–mínusz öt fokos hidegek, és mínuszban nem szabad permetezni. Ugyanakkor egy-két napon át jó idő is van, amikor viszont előjönnek és már szaporodnak a rovarok, köztük a legkártékonyabb repce szárormányos. A jobb fekvésű talajokon megerősödtek az őszi kalászosok, azokon is megkezdték a növényvédelmi permetezéseket. De a kalászos gabona fejlettsége egyelőre változó. A gabonák bokrosodásához nagyon kellene már az eső – folytatta Balogh Rudolf.

Mint a szakember elmondta, a járványos időszakban tudtak tehát dolgozni a gazdálkodók, akik az előzőek mellett már zömmel előkészítették a talajt a napraforgó, illetve a kukorica közelgő vetéséhez. Utóbbihoz még melegedni kell a talajnak, de a jövő héttől már valószínűleg megkezdik a napraforgó, azt követően pedig a kukorica vetését.

– Viszont ami nagy izgalmakat okoz például a mi cégünknél, de máshol is, hogy sok tízezer tonna termény van még készleten a magtárakban, amit folyamatosan ki kellene szállítani. Mi takarmánykeverő üzemeknek szállítjuk a búzát, árpát, kukoricát és szóját, valamint jelentős mennyiségű repcét ipari feldolgozóknak. Ezeknek a terményeknek Olaszországba, Szlovéniába és Ausztriába kellene eljutniuk. A fuvarozásban vannak elakadások, a külföldi kamionokból kevés érkezik, és a hazai kamionosok közül sem vállalja mindenki a mai körülmények között a fuvart. A szállítások jogszabályi lehetősége az úgynevezett zöldfolyosók megteremtésével megtörtént ugyan, ennek ellenére legalább a felére lassult ez a folyamat. Ez most azért okoz aggodalmat, mert néhány hónap múlva a raktáraknak üresnek kell lenni. És persze az árbevétel teljesülése is múlik a kiszállításokon – közölte az integrátor cég vezetője.

Előfordult, hogy amiatt maradt el a szállítás Olaszországba, mert nem volt viszontfuvar, és úgy nem gazdaságos szállítani. De van olyan telephely is, amely a fertőzéstől tartva már be sem engedi a kamiont a területére. Balogh Rudolf közölte továbbá, hogy cégüknél a dolgozók nagyobb része online dolgozik otthonról. A gazdálkodókkal kapcsolatban levő termelői csoportjuk pedig hetente egy-két alkalommal megy be, hogy a termelőkkel egyeztetve kiadják a számukra szükséges anyagokat, a vegyszert, műtrágyát, vetőmagot.

A néha akadozó szállításoknak talán leginkább azok a tejtermelők vannak kitéve, akik olaszországi megrendelésekre dolgoznak. A jószágokat ugyanis meg kell fejni, ezt a műveletet kihagyni nem lehet. Az egyik, magát megnevezni nem akaró vezető elmondta, ha nem fejik meg a tehenet, az tőgygyulladáshoz vezet. Tehát vagy elviszik tőlük a tejet, vagy a csatorna számára fejnek. Erre az utóbbi, szélsőséges helyzetre szerencsére még nem került sor, de az már előfordult, hogy este késett a tejet szállító fuvaros, és a fejőházban dolgozók éjszakáig izgalommal várták az érkezését. A szállítóval történt egyeztetés nyomán most már folyamatos fuvarozást ígértek.

A Zal-Agro Zrt. a növénytermesztés mellett tejtermelő tehenészetet működtet, de annyival biztosabb a helyzetük, hogy belföldre adják el a tejet.

– Éppen most írtam alá a tejre vonatkozó szállítási szerződésünk meghosszabbítását. 420 fejős tehenünk van, plusz a szaporulat, naponta körülbelül 13 ezer liter tejet fejünk. Ezt belföldön adjuk el a Savencia Fromage tejipari feldolgozó cégnek, sajt lesz belőle, tejpor és friss fogyasztási tej. Úgyhogy egyelőre működik minden. A korábbi, átlagos időszakhoz képest szigorúbb szabályokat vezettünk be, az állattartó telepet lezártuk, csak a dolgozóink mehetnek be. A tehénállománynak szükséges takarmányokat, a tápot magunk állítjuk elő, és más szükséges anyagokkal, eszközökkel együtt egy másik, távolabbi telephelyünkről szállítjuk át számukra. A tehenészet húsz munkatársa is dolgozik egyelőre. A növénytermesztésben pedig úgy szerveztük a tennivalókat és a munkába járást, hogy ne legyen csoportos munkavégzés a területeken, az emberek minél kevesebbet találkozzanak. Telefonon megy a szervezés. A trágyázással és a magágykészítéssel végeztünk, kukoricát, szóját fogunk vetni, de csak húsvét után – mondta el helyzetükről Nagy Gyula vezérigazgató.