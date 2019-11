Eredményes évet zár a mezőgazdaság

Az őszi betakarítások végén levonható tapasztalatok azt mutatják: az előző évekhez képest, illetve az országos átlagtermésekhez viszonyítva is jó évet zárt a zalai mezőgazdaság, amihez hatékony, sokrétű segítséget adva járult hozzá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Szervezete.

Az agrárkamara zalai elnöke, Süle Katalin tartott a 2019-es zalai eredményekről sajtótájékoztatót. Idei változásként szólt a kamarai feladatok hatékonyságának növeléséről. Ennek részeként centralizálták a falugazdászok ügyfélfogadását. A szakemberek azokra a településekre látogatnak rendszeresen, ahol több gazdálkodó él és tevékenykedik. A változtatással növekedett a falugazdászok egy személyre fordított ideje. A kamara kezeli az őstermelői igazolványokat, s mint elhangzott, tavalyhoz képest tisztultak, átláthatóbbá váltak az őstermelői tevékenységi körök. Idén 759 új őstermelői igazolványt adtak ki és 4318-at érvényesítettek.

Meghatározó kamarai feladat a területalapú támogatásokhoz szükséges egységes kérelmek beadásának segítése. Zalában a 4460 egységes kérelemből 3520-at adtak be a falugazdászok a termelők nevében, s mintegy ezer esetben segítettek más teendőkben.

Süle Katalin a földbizottságokban végzett kamarai feladatokról is szólt. Idén 2932 ügy került a földbizottságok elé, köztük csere- és életjáradéki szerződésekről is tárgyaltak. Mint mondta, könnyebbé vált a települési bizottságok javaslattétele, mert az elmúlt évek tapasztalata szerint egyre pontosabb a jogi eljárások előkészítése. Idén 2747 támogató döntést hoztak a földbizottságok, 41 elutasítás történt, 144 földügylet még folyamatban van.

A mezőgazdasági termelés egyik, talán a legfontosabb meghatározója a csapadék. Idén elfogadható mennyiségű, átlagosan 678 milliméter mennyiségű hullott a megyében, viszont területenként nagy eltérésekkel, ami kedvezőtlen. Ennek ellenére tovább javultak a termelési eredmények, ami nagyrészt a gazdálkodók jó agrotechnikai gyakorlatának köszönhető. Több növény esetében az országos átlagot meghaladták az eredmények. A nyári és őszi betakarításúak közül az árpa (5810 kg/ha), az őszi búza (6125 kg/ha), a zab (3400 kg/ha) és a repce is (3215 (kg/ha) átlagterméssel haladta meg az országost, az ősziek közül pedig a kukorica (8672 kg/ha) termésátlaga volt kiváló. Az elnök tájékoztatójában szólt még a vidékfejlesztésben, a termelők piacra jutásának támogatásában végzett tevékenységükről is.