Érdemes érdeklődni pénzintézetünknél, rendben van-e az azonosítás

Számos emlékeztető és felhívás megjelent már arról, hogy a 2017-ben életbe léptetett pénzmosás elleni törvény előírásainak megfelelően teljes körű azonosításon kell átesniük a banki, takarékszövetkezeti, életbiztosítási vagy éppen az önkéntes nyugdíjpénztári ügyfeleknek június 26-ig.

Ha valaki elmulasztja az említett határidőig az azonosítást, nem tud majd újabb ügyletet indítani (például a számlájáról készpénzt felvenni, vagy utalni) mindaddig, amíg az azonosításnak nem tett eleget. Ez mind a vállalati, mind pedig a lakossági ügyfélkörre vonatkozik. Abban azonban, hogy ezt a gyakorlatban az egyes pénzintézetek hogyan hajtják végre, a napokban szerzett tapasztalataink szerint sok az eltérés.

A Budapest Bank például arról tájékoztatta a Magyar Hírlapot, hogy lakossági ügyfeleit nem érinti az újraazonosítási kampány, mivel a jogszabály által megkövetelt adatokat a korábban lefolytatott ügyfél-azonosítási folyamatban már rögzítették. A K&H azt közölte, hogy a magyar hatóságok által kiállított azonosító okmányokkal és magyar lakcímmel rendelkező magánszemélyek esetében lehetőség van online átvilágításra is. Ezt tapasztaltuk az NN Biztosító esetében is.

Az NN Biztosító az életbiztosítással rendelkező ügyfeleinek elektronikus levélben küldött korábban kitöltendő adatlapot, amire a személyigazolványról és lakcímkártyáról készített kép elektronikus feltöltését is lehetővé tette. Az Ersténél elegendő volt egy telefonos, telebankos egyeztetés, az ügyintéző a megadott adatok alapján tudta azonosítani, hogy már rendelkeznek az érdeklődő ügyfelük aktuális adataival.

Az egyik takarékpénztár vezetője pedig érdeklődésünkre elmondta, hogy ők elektronikus, illetve postai levélben valamennyi ügyfelüket kérték a személyes megjelenésre. A legnagyobb lakossági bank, az OTP honlapján közölt részletes tájékoztatást a tennivalókról, előrebocsátva, levélben és internetbank üzenetben küld értesítést azoknak az ügyfeleinek, akiknek egyeztetniük kell az adataikat. Utóbbira azoknak kell sort keríteniük, akiknek a fizetési-, betét- vagy értékpapírszámlája inaktív, vagyis az előző két évben nem teljesült a számlájukon fizetési megbízás, és az utóbbi két évben adataikat sem egyeztették a bankkal. Ezenkívül nyilatkozatot kell leadniuk azoknak, akik a bank nyilvántartása szerint kiemelt közszereplőnek számítanak, vagy rokoni, illetve közeli kapcsolatban állnak kiemelt közszereplővel. Aki nem kap a banktól értesítést mindezek szükségességéről, annak nincs teendője, tájékoztat az OTP.

Érdeklődtünk Binder Istvántól, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjétől az azonosítás gyakorlatáról, aki írásban küldött tájékoztatást szerkesztőségünkbe. „Sokan 2017 előtt már átestek hasonló átvilágításon, ennek ellenére érintettek lehetnek, mivel több információ hiányzik róluk. Két éve ugyanis – valamennyi ügyfél és az egész hazai pénzügyi rendszer biztonsága, az esetleges bűnözők kiszűrése érdekében – már arra is szükség van, hogy hitelintézetünk vagy egyéb kötelezett pénzügyi szolgáltatónk lemásolhassa a lakcímünket és személyazonosságunkat igazoló okmányainkat, s elkérhesse és ellenőrizhesse esetleg még hiányzó személyes adatainkat. Kitöltendő emellett egy nyilatkozat arról is, hogy kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának, esetleg azzal közeli kapcsolatban álló személynek minősülünk-e, avagy nem. Többek közt a politikusok, magas beosztású állami vezetők, diplomaták számítanak kiemelt közszereplőnek.

Nagy valószínűséggel nem kell újbóli azonosítás azoknak, akik az elmúlt két évben személyesen intézték pénzügyeiket bankfiókjukban vagy egyéb pénzügyi szolgáltatójuknál, hiszen ők már átestek az új törvény szerinti ügyfél-azonosításon. Számos pénzügyi intézmény értesítő leveleiben is figyelmezteti ügyfeleit a határidőre. Ha nem érkezett hozzánk ilyen üzenet, de nem vagyunk biztosak benne, hogy ránk is vonatkozik e kötelezettség, érdemes akár telefonon vagy elektronikus úton érdeklődni erről pénzügyi intézményünknél. Vannak itthon már olyan hitelintézetek is, amelyeknél mobiltelefonunk, illetve kamerás és mikrofonos számítógépünk segítségével élő videóbanki kapcsolat segítségével is gyorsan elvégezhető a teljes körű azonosítás. Az MNB egy rendelete emellett lehetővé tette azt is, hogy az azonosításhoz szükséges nyilatkozatainkat a bankkal való élő kapcsolat nélkül, azaz nem valós időben adhassuk meg, szintén elektronikus képi ügyfél-azonosítás révén. Ha hitelintézetünk már ténylegesen nyújtana ilyen újfajta szolgáltatást is, arról minden bizonnyal előzetesen értesíti saját ügyfeleit” – adott tanácsot üzenetében az MNB szóvivője.