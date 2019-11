Első alkalommal rendezték meg a Márton-napi programot Tornyiszentmiklóson

A helyi szőlősgazdáknak szervezett az önkormányzat és a Tornyiszentmiklós Településért Egyesület szakmai fórumot, amit összekötöttek a Márton-napi újbor ünnepével.

Első alkalommal rendezték meg a Márton-napi szőlősgazda-találkozót, amelynek fő célja az volt, hogy közös rendezvényre hívják össze a Tornyiszentmiklós közigazgatási területén található hegyhátak még aktívan szőlőműveléssel foglalkozó gazdáit.

– Nagy öröm, hogy a meghívott mintegy 50 szőlőterület gazdái szép számban eljöttek a rendezvényre és kezdeményezésünket lelkesen fogadták – mondta Bene Nándor, a település újonnan megválasztott polgármestere. – Tornyiszentmiklós szerencsésnek mondhatja magát domborzati viszonyait illetően, hiszen több szőlőter­mesztésre alkalmas hegyhát is található a község határában. Sajnos a rendezett szőlősorok fogynak, ahogy korábbi művelőik, gazdáik is. A szőlőtermesztés, a borászat, a borforgalmazás régebben sok embernek adott megélhetést és még többnek kereset-kiegészítő tevékenység volt, de az itt megjelent gazdák jellemzően önfogyasztásra állítanak elő szőlőt és bort, az anyagi előny szinte már nem is kimutatható. Egyre nagyobb probléma az elöregedés, mind a gazdák, mind a szőlő tekintetében. A növényvédelmi szerek, üzemanyagárak folyamatos növekedése, az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok, a vadkárok és újabb kórozók megjelenése nehezíti a jó szüretet, így egyre többen hagynak fel a tevékenységgel. Az idősebbek mellett meghívtuk azon fiataljainkat is, akik részt vesznek a munkákban és várhatóan át is veszik a gazdaságot, legalábbis én erre biztatom őket. Értékmentés a mi munkánk, örökség, tradíció és a szőlőnk egyben emlékhely is, a család összetartója.

A kultúrházban megtartott rendezvényen Tüh Annamária, a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársa tartott előadást a szőlőbetegségekről, növényvédelemről. Beszélt a szőlő aranyszínű sárgaságának okairól, a fitoplazma okozta betegség tüneteiről, terjedéséről és a védekezésről. Szó volt a feketerothadásról, ami ellen szintén ajánlott a szakember hatékony megoldást. Ezt követően Tüske József plébános emlékezett meg Szent Márton püspökről, az e naphoz kapcsolódó szokásokról és megszentelte a gazdák által hozott újborokat.