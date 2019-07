Elkezdődött a búza aratása Zalában: a tavalyinál jobb lesz a termés

Zalában idén 26 611 hektáron vár betakarításra a búza, aratása néhány napja kezdődött a megyében.

Termelőktől, felvásárlóktól érdeklődtünk e legfontosabb kalászos eddigi eredményeiről.

– Még nem mindenhol kész az aratásra a búza, az első tételeket 14,5-15 százalék körüli víztartalommal hozták be, amit szárítani kell. Az eddig beszállított mennyiség takarmányminőségű. Úgy látom, a környékünkön jó termés lesz, megnőtt a mennyiség, és ahhoz képest kevés műtrágyát használtak fel, az eddigi beszállítókkal legalábbis ez a tapasztalat – hallottuk dr. Szabó Balázstól, egy zalaszentgróti termelő és integrációs vállalkozás vezetőjétől.

– Ezen a héten érkeztek be a magtárba az első nagyobb szállítmányok, körülbelül ezer tonnát tároltunk eddig – közölte Király László, a Zalacereália Kft. vezetője. – Az első mérések alapján fele-fele az aránya a malmi és a takarmányminőségnek. Ez jónak mondható, attól tartottunk, nem éri majd el az ötven százalékot a malmi búza aránya. Az első adatok azonban nem mérvadók az idei termés megítélésére. Most, az aratás elején a termelőktől hektáronként 6,5-7 tonnás hozamokról hallottunk – mondta a tüskeszentpéteri malmot és takarmánygyártó üzemet is működtető cég vezetője.

– Egyelőre annyi látszik, hogy nagyjából a várt eredményeket hozza idén a búza. Azok a fajták, amelyektől nagy hozamot, de gyengébb minőséget várnak a termelők, hozzák az elvártakat, 7 tonna körüli átlagterméssel, igen magas hektolitersúllyal. A malmi minőség pedig egyelőre 5,5–6,5 tonna közötti hozamokkal kerül le a táblákról – így ­Simonfalvi Elemér, a keszt­helyi ­Agrokem Kft. vezetője.

A pókaszepetki Zalagrár Kft.-nél 900 hektáron kezdték meg az aratást. Tegnap 3 kombájnnal, gyorsan ment a munka.

– Hétfőn kezdtük, eddig 200 hektárról került magtárba a termés. Mi mindig a magas minőségű fajtákat választjuk. A termés egy részéből saját részre vetőmagot állítunk elő, ezt aratjuk most, a többit étkezési búzaként értékesítjük. A minőséggel és a mennyiséggel is elégedettek vagyunk, 12,5-13,5 százalékos nedvességtartalmúak a búzáink. Aratni kell, a várakozás már kockázatos lenne az esetleg még megeredő eső miatt – mondta Pál György, a kft. ügyvezetője.