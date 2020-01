Egyre kevesebb vállalkozás működik hazánkban, de a megmaradók egyre aktívabbak

A csökkenő cégszám ellenére a közzétett cégadatváltozások összesített értéke folyamatosan nő, és úgy tűnik, egyre gyorsabb a menedzsment cseréje is a hazai cégek körében, tájékoztatott az Opten céginformációs szolgáltató.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

A cégbírósági adatok szerint mintegy 520 ezer cég működik a hazai gazdaságban, ami 7 ezerrel kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti érték. A megmaradó szereplők viszont egyre aktívabbak.

– A hazai cégbázist tekintve minden fontos cégadat sűrűbben változik 2019-ben, mint a korábbi években. Az átlagosnál is gyorsabban változik a tulajdonosi szerkezet, a menedzsment, de még a székhely is – közölte elemzésük alapján Pertics Richárd, az Opten céginformációs szakértője.

Idén az első 10 hónapban 74 ezer hazai cégnél történt tulajdonosváltozás, ami 37 százalékkal magasabb érték, mint 2018 azonos időszakában. A tulajdonosi kör egyre sűrűbb változása azt jelzi: nemcsak a cégfluktuáció magas, hanem a megmaradó cégek életpályája is egyre dinamikusabban változik. A cégadatváltozások sűrűsége nem egyenletes a teljes hazai cégbázisban, vannak állandóbb szerkezetű szereplők, de nem ritkák a sűrű tulajdonoscserék sem. 2019-ben eddig 730 cégnek változott legalább 4-szer a tulajdonosi szerkezete, ugyanez az érték tavaly csak 300 körül volt. Pertics Richárd szerint a változások a cégek alkalmazkodóképességének növekedését jelzik, s a generációváltások hatása is egyre inkább kimutatható. A cégjegyzésre jogosultak körében is egyre több a változás. Az első 10 hónapban 61 ezer cégnél változott a cégjegyzésre jogosultak köre, ebből közel ezer esetben több mint háromszor tett közzé a cégbíróság új aláírót.

A cégadatok változásának sora nem csak a képviselők személyében érhető tetten. Idén több mint 26 ezer cégnek változott a székhelye, ami 8 százalékkal magasabb érték, mint a tavalyi azonos időszakban. A tapasztalatok szerint vannak notórius költöző vállalkozások, az év első 10 hónapjában 37 vállalkozás legalább négyszer költözött, ezek a társulások gyakorlatilag minden évszakban más helyszínen végezték a tevékenységüket. Mindezek mellett a „brandek”, cégnevek sem olyan állandóak, mint korábban. Havonta átlagosan 800 cégnévváltozást tesz közzé a cégbíróság, ami 13 százalékkal magasabb érték, mint az előző évben.

Emellett a munkavállalók köre is egyre sűrűbben változik, s a termékfejlesztési ciklusok is rövidülnek, így az alkalmazkodóképesség egyre komolyabb kihívás a hazai vállalkozásoknak. Az állandóság sokáig a stabilitás szinonimája volt, a szakértő szerint azonban ma már egyre dinamikusabban kell működniük a vállalkozásoknak a hosszú távú, stabil eredménytermelő képesség érdekében.