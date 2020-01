Egyelőre nincs karácsony utáni cserebereroham a zalaegerszegi üzletekben

December a legforgalmasabb hónap a kereskedelemben, aziránt érdeklődtünk az üzletekben, megindult-e a karácsonyt követő ajándékcsere-invázió. Mint tapasztaltuk, e kifejezés túlzás, de a felkeresett zalaegerszegi üzletek figyelembe veszik a vevők kérését.

– Néhány perccel ezelőtt járt itt egy úr, akinek a karácsonyra ajándékba kapott pénztárcáját cseréltem. Az aprópénzes rekesz cipzáras volt, és a különféle kártyáknak nem volt benne elég hely. Egy másik, számára praktikusabb darabra volt szüksége, természetesen találtunk megfelelőt – mondja Papp Jánosné üzletvezető a Paloma bőrdíszműboltban.

A pénztárcás eset apropóján beszéltünk arról, hogy most karácsonykor volt-e valamilyen tendencia az ajándék bőrdíszműveknél.

– Ez évről évre változó. Férfiak esetében állandó karácsonyi ajándéknak számít a pénztárca, ez most is így volt, továbbá a nadrágszíj. A női táska korábban nem számított klasszikus év végi ajándéknak, egy-két darabot ha vettek, de nem volt jellemző. Meglepő módon tavaly év végén sokan vásároltak ilyet ajándékként, elégedett vagyok a forgalommal. A női táskák közül elsősorban a műbőr termékek fogytak, általában a tízezer forint körüliek. A bőrből készültekből az utóbbi években sokkal kevesebb fogy, egyrészt jóval magasabb az áruk, másrészt inkább csak klasszikus formák készülnek belőlük, nem mondhatók divatterméknek. A nők úgy vannak a táskával, hogy az egyébként nagyon szép műbőr terméket egy-két évig használják, aztán félreteszik, vesznek egy újat – avatott be a bőrdíszmű árucikkek forgalmi sajátosságába Papp Jánosné, aki, mint mondta, nem csinál problémát a cseréből, ha a vevő kéri. – Január végéig cserélem a karácsony előtt vásárolt ajándékokat, én még a blokkhoz sem ragaszkodom, megismerem a nálam vásárolt terméket, sok esetben a vevőket is – mondta.

A könyv volt az egyik leg­gyakoribb karácsonyi ajándék, ez a cserék számából is látszik.

– Sokan jönnek valami másra cserélni a karácsonyi ajándékba kapott könyveket, ebben az időszakban naponta legalább tízen. Jellemzően az történt, hogy az ajándék könyv több példányban került a fa alá, vagy már megvolt. Miből fogyott sok? Nagyon sokan vették Bödőcs Tibor humorista és a drogbáró Escobar feleségének könyvét – mondta érdeklődésünkre Harmath Henrietta, a Zala Plaza Libri Könyvesbolt vezetője.

Arra a kérdésre, hogy csere esetén mik a feltételek, elmondta, karácsony és szilveszter között blokk nélkül is becserélték a visszavitt könyveket. A cserét január 8-ig vállalják, de most már kérik a vásárlást igazoló blokkot.

– Hölgyeknek jellemzően ékszert, férfiaknak órát vittek karácsonyra. Az utóbbi évekhez hasonló volt a december végi forgalmunk, elégedettek vagyunk vele. Ékszerből az ezüst és az arany fogyott, volt, aki több százezer forint értékű nyakéket vásárolt ­karácsonyra. Órákból elsősorban nem az ismert márkákból, hanem a di­vatórákból fogyott több. Természetesen kicseréljük a terméket, ha nem megfelelő. A két ünnep között kerestek is bennünket több esetben, de nem cserét kértek a vevők, hanem az órájuk csatját kellett beállítani – hallottuk a Karát Óra Ékszer szaküzletben Cseh Zoltántól, az egyik tulajdonostól.

A Belvárosi Műszaki Áruházban a tévétől a mosógépig minden kelendő volt, mondta el Csete Attila társ­tulajdonos.

– A háztartási kisgépek, elektromos konyhai eszközök szépen fogytak, eddig egyetlen cserénk volt, egy kávéfőzőt cserélt ki a vevő, egy ugyan­olyan árú, de másik márkájú készülék jobban tetszett neki. A cseréhez az egyetlen feltétel, hogy a nálunk vásárolt termék blokkja meglegyen – közölte.