Eddig vaddisznóknál bukkant csak fel az afrikai sertéspestis

Magyarországon eddig csak vaddisznók között bukkant fel az afrikai sertéspestis (ASP), amely a tapasztalatok szerint az állatok tíz százalékát betegítette meg, ám ezek 95 százaléka néhány nap alatt elpusztult.

Egyebek mellett ez hangzott el a közelmúltban a zalai megyeszékhelyen tartott vadászati konferencián, a Vajda Lajos, a Nébih főigazgató állatorvosa által tartott előadáson. Mint felidézte, a csak a vaddisznót és a házisertést megbetegítő, más élőlényre, emberre nem veszélyes fertőzés először 1920 környékén Afrikában bukkant fel. Ez után az ‘50-es években megjelent többször is Európában, és terjedésében az ember döntő szerepet játszott az élelmiszer-hulladékkal. Ezt mutatja, hogy elsősorban kikötők, repülőterek környékén bukkant fel a betegség.

Az ASP-vírus rendkívül ellenálló, fertőzőképességét a hőkezelések, az élelmiszeripari feldolgozás, de még a fagyasztás után is hosszú ideig megtartja. Ha a betegséget sikerült a házi sertések körében megtartani, akkor a mentesítés se okozott gondot, de amint a vaddisznó-állomány is fertőződött, akkor évtizedig is eltartott a felszámolása, ez történt Spanyolországban.

Napjaink járványa 2007-ben Grúzia felől indult el, egy kikötőből, Magyarországon 2018 áprilisában Heves megyében, Gyöngyös közelében mutatták ki elhullott vaddisznóban. A feltételezések szerint a környéken dolgozó ukrán vendégmunkások okozhatták a fertőzést, akik a szigorú tilalom ellenére hoztak át húsipari terméket magukkal a határon, Ukrajnában pedig már 2012-ben megjelent a betegség. A magyarországi fertőzés miatt a Nébih honlapja szerint eddig 828 településen rendeltek el védőintézkedéseket, több tucat fertőzött és szigorúan korlátozott zónát jelöltek ki. Egy hónappal később Szabolcs-Szatmár megyében, az ukrán határ közelében is kimutatták a vírust. Jó hír, hogy ez év márciusa óta nem találtak új fertőzést, amelynek terjedésében a vizes élőhelyeknek is rendkívül nagy szerepe van, ugyanis a beteg állat szívesen keresi fel ezeket, általában ott elpusztul, ezzel gyorsan terjeszti tovább a fertőzést. Ezt mutatja egyébként a betegség Tisza menti megjelenése is hazánkban.

A korábbi feltételezésekkel szemben a betegség nem okoz tömeges elhullást, az állomány tizedét érintette, bár a megbetegedett állatok döntő többsége rövid időn belül elpusztul. A megelőzés legfontosabb feladata az elpusztult állatok hulláinak eltávolítása, megsemmisítése, mert a tetemek hónapokig fertőzőképesek. Ezért fel kell kutatni az elhullott állatokat, és a vizsgálatuk, megsemmisítésük nem maradhat el, ezért ezt az úgynevezett aktív keresést az állam pénzzel is támogatja.

Az eddigi tapasztalatok azt is mutatják, hogy ott, ahol az ASP megjelent, a teljes állomány kiirtása nem vonja maga után a betegség eltűnését, ám a vaddisznók ritkítása nagyon hatékony a terjedés megállításban. Az adatok azt mutatják, hogy a kettő négyzetkilométerre jutó egy vaddisznósűrűség mellett lelassul, leáll a fertőzés, amelynek a terjedési sebessége általában 20–50 kilométer évente. Ennél nagyobb távolságra és gyorsabban pedig mindig emberi közvetítéssel jut. Épp ezért a megelőzés része a vadászati higiénia szigorú betartása, valamint hogy a veszélyeztetett területeken csak olyanok vehetnek részt vadászatokon, akik a járványügyi tanfolyamot elvégezték és vizsgát tettek.

Mint elhangzott, a betegség Ázsiában is nagy területeket fertőzött meg, érintett Kína is, ami komoly gazdasági károkat okoz, ám egyúttal piaci esélyt adhat azon országoknak, ahol fertőzésmentes az állomány.