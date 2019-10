Drágább lett a sertéshús

Egyre drágább a sertéshús a boltokban, az egyik áruházban már 1700 forint fölött láttunk csont nélküli karajt, de a comb is 1600 fölött jár.

Mindennek oka a Távol- Keleten és Kelet-Európában tomboló sertéspestis, pontosabban a Kínában leölt hatalmas állományok piaci szívóhatása. A Magyar Húsiparosok Szövetségének számítása szerint az év első kilenc hónapjában 12 százalékkal lett drágább a sertéshús, a tőkehús mellett a húskészítmények is drágultak mintegy hét százalékkal. A drágulási folyamat a hússzövetség szerint még nem állt meg. Az ok az afrikai sertéspestis (ASP), ami a Távol-Keleten és Kelet-Európa egyes részein járványos méretet öltött. A világ legnagyobb sertésállományával bíró Kínában már le kellett ölni az állomány 40 százalékát, és a megnövekedett kínai import nagy keresletet ébresztett.

Magyarország mentes a járványtól, de a világpiaci hatás nálunk is felviszi az árakat. A betegség miatt kialakult keresleti piac révén 40 százalékkal emelkedett az élő sertés felvásárlási ára. Ennek hatásaként a húsfeldolgozók számára is válságos helyzet alakult ki.

– Több kisebb cég valószínűleg bezár majd a drágulás miatt. Négy hónapja még 320 forint volt az élő sertés felvásárlási ára, mára viszont az ország néhány részén meghaladta az 500 forintot. A szomszédos Romániában járvány van, és nagy az igény az egészséges magyar sertésre, amit a termelők visznek Románián kívül Olaszországba is. Miközben a hazai húsfeldolgozók jelentős részét érinti a dráguló beszerzés, ezt a költségnövekedést nem tudják tovább­adni, mert belistázták magukat valamelyik üzletláncnál mind a húskészítmények, mind a tőkehús szerződött árával. És ezt a különbséget nem mindenki tudja kigazdálkodni – részletezte Szakács Zoltán, a körmendi Babati és Társa Kft. kereskedelmi igazgatója.

Az üzletláncok globális beszerzési lehetőségeikkel most fékező hatást gyakorolnak az áremelkedésre. A kereskedelmi igazgató elmondta, a fogyasztói árak elszabadulását gátolja, hogy a közelmúltban az országba nagy mennyiségű spanyol tőkehús – karaj, comb, lapocka, tarja – érkezett a hazai áraknál olcsóbban.

– Mi ezekkel nem tudunk versenyezni, az egész országban csökken a húsfeldolgozók termelése. A húskészítményeink árát nekünk is emelni kellett, mi 15 százalék áremelést tudtunk érvényesíteni év eleji árainkhoz képest – közölte a kereskedelmi igazgató.

A húshelyzetről két jelentős zalai sertéstenyésztő és -hizlaló vállalkozás vezetőjétől is érdeklődtünk, akik fontosnak tartották közölni azt az egyébként ismert tényt, hogy az ASP nem veszélyes az emberre, és a magyar sertésállomány is mentes e betegségtől.

Doszpoth Sándor, a Göcsej Pig Kft. vezetője elmondta, a magyar felvásárlási árakat döntően a német tőzsdei árak befolyásolják. A hazai piac ahhoz igazodik plusz-mínusz néhány százalék eltéréssel.

– Jelentősen emelkedett a sertés német tőzsdei ára, mivel a kínai importigények nagy keresletet alakítottak ki iránta. Így összességében valóban mintegy 40 százalékkal nőtt Magyarországon is a felvásárlási ár az év elejéhez képest. Ez bevételnövekedést eredményez számunkra, de nem jár együtt gondtalan örömmel. Mert egy­előre ütemesen fizetnek ugyan a vágóhidak, de ha hosszabb időn át nem tudják továbbadni a költségeiket, akkor fizetési gondok léphetnek fel, és az bennünket, termelőket fog sújtani. A másik gondunk a betegség miatti félelem. A mi környékünkön és a Dunántúlon Budakeszi kivételével még nem találtak sertéspestistől elhullott vaddisznót. De állandó izgalomban vagyunk, hogy ki tudjuk védeni a fertőzést. Több tízmillió forintot emészt fel a járványvédelmi védekezésünk, az állomány zárása. Villanypásztort szereltünk fel, cseréljük, megerősítjük kerítéseinket. Emellett béreket emeltünk, drágábban vesszük a gabonát, a szóját mint tavaly, s zöldmezős beruházásban építettünk egy 1500 férőhelyes hizlaldát. És az első fél évünk még nullás volt. Az első három hónapban mínuszt termeltünk, akkor még csak 320-330 forint volt a felvásárlási ár. Csak a második fél évtől jött az áremelkedés, ami kétségkívül egy kis lélegzetvételhez segít bennünket – tájékoztatott Doszpoth Sándor.

Végh Zsolt, a Végh Farm Csoport egyik tulajdonosa is arról szólt: az év első részében nem lehetett nyereséget elérni.

– Éves átlagárunk nem sokkal haladja meg az önköltségi szintet. Márciusban 320-330 volt az átvételi ár, csak fél évtől emelkedett, most 490 forint. Ez a plusz legfeljebb befoltozza gondjaink egy részét. Mi is szigorítjuk a járványvédelmi intézkedéseinket, ahol problémásnak éreztük, új kerítést építettünk, új fertőtlenítőberendezéseket helyeztünk üzembe.