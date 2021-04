Csörnyeföldi borászt jelöltek az Év Agrárembere díjra

A világ legismertebb, s egyben legelismertebb borászati magazinja, a brit Decanter májusi lapszámában a legjobb harminc magyarországi bor közé a csörnyeföldi Bussay Pincészet két termékét is beválogatta. Ezzel párhuzamosan a zalai borászat vezetőjét, dr. Bussay Dorottyát a hazai Agrotrend Csoport Az Év Agrárembere Díjra jelölte.

A muraszemenyei háziorvosként is dolgozó Dr. Bussay Dorottya bő hat évvel ezelőtt, édesapja, dr. Bussay László halálát követően vette át a borászat vezetését. Azóta nemcsak sikeresen újította meg a termékpalettát, többek között azzal is, hogy új márkaneveket vezetett be a piacon, de minden korábbinál nagyobb figyelmet fordít arra, hogy a borok arculatában és üzenetében a zalai borvidék muravidéki körzetének fontosságát hangsúlyozza. Jelölését Az Év Agrárembere Díjra többek között ennek is köszönheti.

– A Fiatal gazda kategóriában kaptam jelölést, ami életkorom mellett abból is adódik, hogy valóban hat éve vettem át a családi gazdaság vezetését – mondta. – Ezzel együtt is nagyon meglepődtem a jelöltségemen, s egyáltalán nem számítottam rá, de nagyon jól esik, hogy mások is értékelendőnek tartják az erőfeszítéseimet, s úgy gondolják, hogy méltó lehetek egy ilyen elismerésre. A leginkább szívmelengető mégis az volt benne, hogy amikor a közösségi oldalon megosztottam a hírt, nagyon régi családi ismerősök, barátok, a praxishoz tartozó betegek azonnal összefogtak, s egy valóságos kampányt indítottak mellettem.

Dr. Bussay Dorottya azt is mondja, a termékpaletta megújítása egy természetes fejlődés eredménye, annak a közel harminc éves munkának egy következő állomása, amelyet annak idején még édesapja indított el. Úgy fogalmaz: a Mura és a Kövecs márkanevek bevezetésével a termőhelyi karaktert, azt az adottságot szeretnék megmutatni, amely kifejezetten Zalához, s azon belül is az itteni borvidék muravidéki körzetéhez kötődik.

– Amikor az ember végigkóstol számos évjáratot, s rájön, hogy itt nagyon jó rajnai és olaszrizlingek, szürkebarátok vagy traminik születtek, akkor elkezdi keresni az okokat – magyarázza. – Aztán rájön, hogy a borok karaktere annak a terroire-nak, termőhelynek köszönhető, aminek a mikroklímáját az erdők között kanyargó Mura és a túloldalon található hegyek alakítanak, miközben az ízvilágot az agyagos, kavicsos talaj is alakítja. Mi ezt a termőhelyi karaktert, ezt a helyi adottságot szeretnénk minél hangosabban, egyértelműbben hangsúlyozni, ezért is választottuk termékcsaládainknak az említett neveket.

Dr. Bussay Dorottya hozzátette: Mura márkanév alatt a fő boraikat vezették be a piacra. Többek közt azt a hordós érlelésű, klasszikus stílusú száraz fehérbort, amelyet olaszrizling, szürkebarát és rajnai rizling házasításával készítenek. A termékcsalád vörös tagja ugyancsak házasítás révén jött létre, ebben a jól ismert pinot noir, merlot, cabernet franc és cabernet sauvignon mellett egy kevésbé ismert, régi magyar szőlőfajta, a laska található még. A borász szerint utóbbi ad igazán izgalmas karaktert az amúgy is sokrétű ízvilágú, ételekhez könnyen párosítható, 12,5 százalék alkoholtartalmú, elegáns, hűvös gasztrobornak. A rozéjuk is igazi meglepetés, hiszen az egy önálló szürkebarát bor. A Kövecs márkanév alatt pedig azok a borok kerülnek forgalomba, amelyekből kevesebb mennyiség készül. Munkájuk eredményességét a brit Decanter magazin magyar borvidékekkel kiemelten foglalkozó májusi száma is jelzi, amely igen magas pontszámokkal választotta be a 30 legjobb magyar bor közé a Bussay Pincészet két korábbi termékét, a Charmes Pinot Noir 2017-et, valamint a 2018-as Csókaszőlőt.

– Mindez olyan erőt és lelkesedést ad, ami még az ilyen nehéz időkben, mint, amit most élünk, segít átlendíteni a holtpontokon – kommentálta a hírt dr. Bussay Dorottya. –. A Decanter magazin által felkért szakértők, a világ legismertebb sommelier-jei számos hazai pincészet termékeit, több száz bort kóstoltak, s ezek alapján választották ki azt a harmincat, amelyet Magyarországról ajánlanak. Ilyen komoly elismerést nagyon régóta nem kaptak a boraink, még édesapám egyik rizlingje került körülbelül egy évtizede a legjobbak közé. A mostani elismerés számomra azt is jelzi, hogy méltó módon folytatom az általa megkezdett utat.