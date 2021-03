Csalóka az időjárás, oda kell figyelni a hajnali fagyokra

Február végén már elkezdődtek a kerti munkák, a csemeték kihelyezése, a szőlő pótlása. Az időjárás viszont csalóka, vigyázni kell a hajnali fagyokkal.

Ezt ne hagyja ki! Bocsánatot kér a hazánkat lejárató riportfilmért a Deutsche Welle

Már javában zajlanak a kiskerti munkák, a gazdák idén korábban álltak neki, ami a változékony időjárásnak is köszönhető. A tél az elmúlt évekhez hasonlóan elég száraz volt, kevés csapadék esett.

Kaszás Balázs őstermelő szerint a pandémiás helyzetben sokan azért kezdenek el gazdálkodni, hogy minél többet a szabadban lehessenek.

– Nagy az ültetési kedv, sokan jönnek olyanok, akik most először próbálnak a kiskertjükben gyümölcsfát ültetni, szőlőt telepíteni. A visszatérő gazdák már célirányosan keresik a csemetéket, oltványokat. Lehet ültetni, pótolni, sőt már el lehet kezdeni a fák metszését és lemosó permettel a növényvédelmi munkákat is – tájékoztatott Kaszás Balázs.

A gyümölcsfák közül az idén újra népszerű a kajszibarack és a szilva. A szőlőfajták közül a csemegeszőlőket keresik, de népszerűek a mag nélküli, rezisztens fajták is, melyeknek széles a palettája. Sokan visznek bogyós gyümölcsöket, de keresett a datolyaszilva és a vörösáfonya is.

Gácser János Örvényesről, Balatonfüred mellől érkezett, ahol 2,4 hektáros területen gazdálkodik és rendszeresen visz oltványokat Balázstól.

– Szőlőoltványokért jöttem elsősorban, de a szőlő körül gyümölcsfák is vannak, így körtét, almát, kajszit és őszibarackot is vásároltam. A szőlőből elsősorban olaszrizlinget viszek, de van egy területem, ahol kékfrankost telepítettem, ott is szükség van némi pótlásra – foglalta össze jövetele célját a nyugdíjas gazda.

Kaszás Balázs néhány tanáccsal is szolgált, hiszen nem mindegy, hogyan szállítjuk az oltványokat.

– Ha nem tudjuk zárt autóban hazavinni az oltványokat, akkor a gyökeret minden esetben csomagoljuk be, nehogy kiszáradjon vagy huzatot kapjon. Ültetés előtt be lehet tenni egy-két napra vízbe a gyümölcsfákat, amik így kellő nedvességgel kerülhetnek a talajba.

A jó idő és a hirtelen felmelegedés hatására a fák fokozatosan ébrednek téli álmukból, és a nedvkeringés beindulását követően elkezdődik a virágzásuk is. A változékony időjárás és a hajnali fagyok könnyen károsíthatják a növényeket, ami terméskieséshez vezethet. Kaszás Balázs azt tanácsolja: a lemosó permetezés mellett érdemes magas bórtartalmú folyékony műtrágyát is használni, vagy füstölést alkalmazni, ezzel ugyanis növelhetjük növényeink stressztűrő képességét.