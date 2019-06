Csaj Biznisz Nap Kanizsán: hogyan érvényesüljünk nőként az üzleti világban?

Hogyan lehet sikeres egy nő az üzleti szférában? Miként válhat egy családanya önfoglalkoztatóvá? Többek közt erre is választ kaphattak a Csaj Biznisz Nap elnevezésű program résztvevői.

A Medgyaszay Házba várta a minap a város önkormányzata a rendhagyó fórummal a hölgyeket. Héhl Gina, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. projektmenedzsere elmondta: a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum keretében megvalósuló, újabb rendezvény célja, hogy elősegítse a nők önfoglalkoztatóvá válását. Ehhez nemcsak szakmai tanácsokat, hanem, ma már sikeres vállalkozóként dolgozó nőktől gyakorlati tudnivalókat is kaptak a fórum résztvevői.

– Olyan célközönséget is megszólítottunk a rendezvénnyel, akikben kellő potenciál ugyan van a vállalkozóvá váláshoz, azonban e képességeiket kevésbé tudják kamatoztatni. A rendezvényen egymástól is tanulhattak az érdeklődők, tippeket, ötleteket is cserélhettek – fogalmazott Héhl Gina.

A fórum egyik előadója, Csatlós Csilla coach, étterem- és hotelvezető jelezte: valóban nehezebb a nőknek az üzleti világban fennmaradniuk, mivel számos más szerepben, köztük a családnál, a párkapcsolatban is helyt kell állniuk.

– Azonban, aki elszántan akarja, jól tudja mindezt csinálni. Egyre több nő van az üzleti világban, ám még mindig kevesebb, mint férfi. Türelem, elszántság, jó időbeosztás és a nemet mondás képessége szintén fontos – mondta Csatlós Csilla.