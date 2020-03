Célegyenesben az egervári ipari övezet első beruházása

Április közepére megindulhat a próbagyártás a falu határában épülő aszfaltkeverő üzemben, amely egyben a település most formálódó ipari övezetének első beköltözője.

Gyerkó Gábor polgármester reményei szerint hamarosan mások is követik majd a példát.

– Önkormányzatunk növelni szeretné szabadon felhasználható pénzeszközeit, hogy ne okozzon gondot egy járdafelújítás vagy más, a lakosság szempontjából fontos feladat megoldása. Ehhez azt az utat választottuk, hogy cégeket csábítunk ide, amelyek ipar­űzési adójából megvalósíthatók a terveink, s nem szükséges tovább növelni a lakosság terheit – fejtette ki tegnap a polgármester az új beruházás bejárásakor. – Mindezek szem előtt tartásával négy éve pályázatot nyújtottunk be ipari terület kialakítására. E bázissal felvértezve nem kell majd feltétlenül központi forrásokra várni, önállóbban vághatunk bele nagyobb volumenű beruházásokba is.

A 12 hektáros ipari övezet létrehozására 84 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek TOP forrásból. Az összegből kanyarodósávval ellátott csatlakozási pontot építenek ki a 74-es főúthoz, a zónán belül szervizút készül, s a közműveket (víz, szennyvíz, áram) is kiépítik. Mindezen munkák zöme csak az év végére fejeződik be, de az első fecske máris beköltözött a területre.

Mégpedig méretes fészket rakva, hiszen egy aszfaltkeverő üzem berendezései tornyosulnak fölénk.

– A főút közelsége és az önkormányzattal kialakult jó kapcsolat miatt kezdtünk itt építkezésbe – mondja a petőmihályfai székhelyű Vasi Aszfalt-Gép Kft. ügyvezetője, Kulcsár Béla. – Régóta dédelgettük már egy saját aszfaltkeverő építésének tervét, hiszen evvel jelentősen csökken a kiszolgáltatottságunk. A kapacitást havi 100 tonnára tervezzük, ebből megrendeléseket is ki tudunk majd elégíteni.

Megtudtuk még, hogy az aszfaltkeverő környezetbarát német technológia szerint épül, a szagmentességet zárt rendszerű működés biztosítja, a környékbelieknek nincs miért aggódniuk.