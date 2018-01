Bútoripari fejlesztés Zalaegerszegen

Zalaegerszeg polgármestere a Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteki sajtótájékoztatóját követően lapunknak adott rövid nyilatkozatában beszélt erről.

A tájékoztatón bejelentették, hogy az osztrák bútorgyártó cég 5,25 milliárd forintos beruházással bővíti magyarországi termelését.

A magyar kormány a beruházási érték 20 százalékát, egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a fejlesztéshez, melynek révén az Ada Hungária Bútorgyár Kft. és a Nova Bútor Bútorgyár Kft. három magyarországi telephelyén: Körmenden, Nován és Zalaegerszegen 100 új munkahely jön létre, tovább növelve az eddigi 1360 fős magyarországi dolgozói létszámot – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A korábbi autóipari és elektronikai beruházások támogatása után a kormány egy olyan iparág támogatása mellett döntött, amelynek egyre nagyobb szerepe van a magyarországi export-teljesítmény növekedésében. A 2017-ben 180 milliárd forintos termelési értéket előállító ágazat hatszázalékos növekedést produkált, jelenleg 15 ezer főt foglalkoztat és termelésének több mint 60 százaléka exportra kerül – emelte ki a miniszter. Az Ada beruházásával a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok még szorosabbá válnak.

Magyarországra egyébként egyre több iparágból érkeznek befektetések, tavaly minden korábbi rekordot meghaladóan, összesen 96 külföldi beruházó választotta hazánkat, míg 2016-ban 71. Ez korántsem véletlen, hiszen a magyar befektetési környezet Európában az egyik legkedvezőbb, a társasági adó és a személyi jövedelemadó alacsony mértéke miatt.

A miniszter kitért arra, hogy a beruházások további ösztönzéséhez kulcskérdés a megfelelő számú és képzettségű munkaerő. A kormány ezért döntött úgy, hogy bővíti a munkavállalók lakhatásához nyújtott vállalati támogatások adómentességét, ezzel is elősegítve a munkaerő mobilitását azokból a térségekből, ahol még mindig az átlagosnál magasabb a munkanélküliség. Megemlítette, hogy ötmilliárd forintos pályázati keretet nyitottak az önkormányzatoknak munkásszállók építésére.

Balaicz Zoltán polgármester lapunknak elmondta: Ausztria legnagyobb bútorgyártó konszernjének beruházásával a megyeszékhelyen 2015 óta működő matracgyár 8 ezer négyzetméteres telephelyét további 10 ezer négyzetméterrel bővítik, ahol 50 új munkahelyet hoznak létre, így a teljes zalaegerszegi létszám átlépi a 200 főt. A 2018 nyarán induló, 2,5 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását az egyedi kormánydöntés alapján 500 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segíti.

Hangsúlyozta, hogy ezáltal tovább erősödik a város és a megye ipara is. Megerősítette: a városban rendelkezésre áll a szükséges számú szakképzett munkaerő. Tájékoztatott arról is, hogy Zalaegerszeg is csatlakozik a Szijjártó Péter miniszter által említett 5 milliárd forintos programhoz, a volt ZÁÉV-munkásszálló felújítását célzó 600 milliós pályázattal, amelynek révén 162 főnek tudnak majd elhelyezést nyújtani.

A beruházás ünnepélyes bejelentésén Vigh László országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az épülő járműipari tesztpályának, a konténerterminálnak, valamint az egyéb infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a zalai megyeszékhely hamarosan a Dunántúl járműipari „Szilícium-völgye lesz”. Hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg várja a fejlesztéseket, és a város vezetése mindent megtesz azért, hogy a munkaerő is rendelkezésre álljon.