Bíznak a jó keresletben Pákán

Idén is nö­vénytermesztéssel kapcsoló­dott be a község önkormányzata a Start-munkaprogramba. Az általános iskola melletti területen, a fóliasátorban már szépen növekednek a paprikák, paradicsomok és a hagyma is alakul.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Lukács Tibor polgármester elmondta: négy éve vesznek részt a programban, az első évben a település környezetének szépítésére, rendbetételére helyezték a hangsúlyt, illetve a Háromszenteki kápolna és az Öveges-ház karbantartására koncentráltak, valamint megújították a kültéri bútorokat. – Ezután úgy döntöttünk, hogy átállunk a mezőgazdasági termesztésre, és újra művelésbe vontuk az iskolakertet – magyarázta a polgármester. – Két fóliasátrat építettünk, 13 fő foglalkoztatásával konyhakerti zöldségeket, egyebek mellett paprikát, paradicsomot, hagymát, illetve krumplit, káposztát termesztettünk az első évben. Azóta a megnövekedett keresletnek köszönhetően évről évre több palántát ültettek, valamint további egyhektáros bérelt földterületen krumplit termesztenek nagyobb mennyiségben. – A termést jórészt a helyi iskola konyháján értékesítjük, aztán mikor nagy dömping van, akkor a lakosság számára is meghirdetjük, vannak vásárlóink nemcsak Pákáról, hanem a környékbeli településekről is – folytatta Lukács Tibor. – Idén a járvány miatt eddig kisebb volt a forgalom, kevesebb friss terményt adtunk el, hiszen bezárt az óvoda és az iskola, de most is vannak vásárlóink. A paradicsom, a paprika, az uborka különösen népszerű volt az elmúlt években, reméljük, így lesz idén is, a fóliasátorban szépen növekednek. A hagymát nemcsak frissen szedve, hanem a későbbiekben is tudjuk értékesíteni, amíg eladásra vár a termény, addig a kert melletti tárolóban helyezzük el. A polgármester hozzátette: tavaly több mint félmillió forint bevételük volt a kert kincseiből, az összeget minden évben visszaforgatják és mű­trágyát, vagy hasznos eszközöket vásárolnak belőle.