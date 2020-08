Bizalmi alapon ajánlanak egymásnak minőségi üzleteket Zalaegerszegen

Magyarországon több mint tíz éve működik, de Zalaegerszegen még alakulóban van a világ egyik legnagyobb üzleti kapcsolatépítő hálózata, a Business Network International (BNI). A jelmondatuk: Aki ad, az nyer!

A megyeszékhelyen alakuló üzleti csoport, melynek főleg kis- és középvállalkozások láthatják előnyét, jelenleg hetente szervez találkozókat. Kilenc alapító tagja van, a tagok között ügyvéd, business ­coach, pályázatíró, webfejlesztő éppúgy van, mint biztosítási alkusz vagy informatikai cég. Közös bennük, hogy nagyobb árbevételre, több ügyfélre szeretnének szert tenni.

– Nem az önzés tartja össze a csoportot, hanem a feltétel nélküli támogatás. A tagok jutalékmentesen, bizalmi alapon ajánlanak egymásnak minőségi üzleteket. Kapcsolati tőkéjükkel segítik egymást. Egy szakterületet egy vállalkozó képviselhet, így nincs konkurencia – foglalta össze az üzleti csoport lényegét Szabó Anita régióvezető.

A szomszédos Vas megyében már közel két éve megvetette a lábát a BNI, és az ott alakult vállalkozói közösség tagjai együttesen több mint 309 millió forint bevételre tettek szert a hálózat révén azzal, hogy egymást segítették új üzleti kapcsolatokhoz.

Zalaegerszegen is formálódik ez a közösség. Horváth Márta egészségfejlesztéssel foglalkozik, a fővárosban már tagja volt BNI-csoportnak.

– Nagyon sok olyan kapcsolat létezik, amely a vállalkozók mögött van, nem a sajátunk, és bizalomra épül. Ezekkel a kapcsolatokkal sokkal jobb elindítani egy vállalkozást, mint hideghívásokkal kialakítani egy rendszert. Egy bizalmi ajánlás az új ügyfelek beépítését sokkal jobban megkönnyíti – mondta Horváth Márta.

Hohl Veronika business coach is nagy lehetőséget lát a csoportban, mondta el lapunknak.

– Nagy előny a kapcsolati háló bővítésén túl, hogy benne van a személyes fejlődési potenciál is. Amíg ez egyénenként, tagonként is képes párhuzamosan működni, egyfajta csoportdinamikát is teremt. Ha mindenki a saját energikusságát be tudja tenni a közösbe, később az majd a csoportot is egységesen viszi előre.

Már több mint 40 BNI-csoport működik hazánkban. A vezetők víziója az, hogy megváltoztassák a magyar üzleti felfogást, és meghonosítanak egy pozitívabb, eredményesebb hozzáállást az „Aki ad, az nyer!” szellemében.

A zalaegerszegi csoport még nyitott, és szeretnék, ha új szakterületekkel bővülne.